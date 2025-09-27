«Подарок» от БДТ: все спектакли с участием Басилашвили отменили в петербургском театре

Олег Басилашвили 26 сентября отмечал день рождения без привычных аплодисментов — спектакль «Лето одного года», его дуэт с Алисой Фрейндлих, сняли с репертуара БДТ. Для поклонников это сродни концу целой театральной эпохи.
Постановка по пьесе Эрнеста Томпсона шла с 2010 года и собирала полные залы. На сцене — семейная история, в которой Басилашвили и Фрейндлих играли пожилую пару, балансируя между пронзительной грустью и ироничным светом.
Для зрителей это был уникальный шанс увидеть их вместе, и именно поэтому закрытие так остро воспринимается.
Басилашвили в интервью News признался: «Больше играть не буду». Его слова прозвучали как эпитафия, артист признал, что все спектакли с ним отменены.
Но театр уверяет: оба артиста не уходят, а готовят новые проекты. Официальная версия — спектакль «прожил свою жизнь» и пришло время прощания.
И всё же символично, что в день рождения актёра звучат не овации, а оправдания от сотрудников театра.