«Подарок» от БДТ: все спектакли с участием Басилашвили отменили в петербургском театре
«Подарок» от БДТ: все спектакли с участием Басилашвили отменили в петербургском театре

Опубликовано: 27 сентября 2025 16:00
Басилашвили
«Подарок» от БДТ: все спектакли с участием Басилашвили отменили в петербургском театре
Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»

А еще и Алиса Фрейндлих сама отказалась играть.

Олег Басилашвили 26 сентября отмечал день рождения без привычных аплодисментов — спектакль «Лето одного года», его дуэт с Алисой Фрейндлих, сняли с репертуара БДТ. Для поклонников это сродни концу целой театральной эпохи.

Постановка по пьесе Эрнеста Томпсона шла с 2010 года и собирала полные залы. На сцене — семейная история, в которой Басилашвили и Фрейндлих играли пожилую пару, балансируя между пронзительной грустью и ироничным светом.

Для зрителей это был уникальный шанс увидеть их вместе, и именно поэтому закрытие так остро воспринимается.

Басилашвили в интервью News признался: «Больше играть не буду». Его слова прозвучали как эпитафия, артист признал, что все спектакли с ним отменены.

Но театр уверяет: оба артиста не уходят, а готовят новые проекты. Официальная версия — спектакль «прожил свою жизнь» и пришло время прощания.

И всё же символично, что в день рождения актёра звучат не овации, а оправдания от сотрудников театра.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
