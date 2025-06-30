Эльдар Рязанов вырезал это: интересные сцены из «Служебного романа», которые не увидели свет

Когда Эльдар Рязанов завершил работу над фильмом «Служебный роман», стало очевидно, что отснятого материала хватило бы не на две, а на три серии. Жесткий монтаж вырезал многие сцены, навсегда оставшиеся за кадром.

Так исчезло 6 интересных эпизодов, которые были прописаны в сценарии к фильму «Служебный роман», но так и не дошли до зрителя.

Производственная гимнастика — абсурд советской эпохи

В начале фильма видно, как сотрудницы занимаются макияжем на рабочем месте. Но изначально режиссер планировал показать другую сцену — производственную гимнастику, популярную в советских учреждениях.

Как пишет «Ретрогеймер», эта сцена присутствовала и в пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Драгунского. Во время гимнастики Новосельцев должен был просить у Ольги Рыжовой денег на обувь.

Рязанов признавался, что добавил сцену, чтобы показать «всю абсурдность этого мероприятия», но позже отказался от нее, посчитав излишней. Как говорится, «лучше меньше, да лучше» — решил режиссер, и гимнастика осталась лишь воспоминанием в сценарии.

Воскресший Бубликов — месть из могилы?

Все помнят, как Шурочка объявляет о смерти товарища Бубликова и собирает деньги. Когда живой Бубликов появляется на работе, увидев свой портрет с венком, Шурочка в панике сбегает. Но в сценарии была прописана и отснята сцена-продолжение.

Озлобленный Бубликов должен был погнаться за Шурочкой, пытавшейся спрятаться среди коллег. Нагнав ее, Бубликов медленно подходит к испуганной женщине, а она восклицает:

«Ура! Да здравствует живой товарищ Бубликов!»

Рязанов решил не включать этот эпизод в финальную версию, возможно, посчитав его слишком гротескным. Эта сцена могла добавить комедийного накала, но, вероятно, нарушила бы общую тональность фильма.

Муж Верочки — комический дуэт, которого не случилось

В фильме зрители слышат только голос мужа Верочки по телефону, принадлежащий Олегу Басилашвили. Но изначально муж Верочки должен был появляться в кадре, и роль предлагали Михаилу Светину.

Однако пара из Ахеджаковой и Светина показалась Рязанову слишком комичной, и от этой идеи отказались. Роль мужа досталась Александру Фатюшину, и даже были отсняты несколько сцен с его участием. Но они так и не вошли в фильм.

В итоге Фатюшин появился в картине в роли безымянного сотрудника, первым заметившего живого Бубликова. По словам Рязанова, «иногда приходится жертвовать хорошими сценами ради целостности картины» — и муж Верочки стал одной из таких жертв.

Верочка и Алена — сплетни за кадром

Многие помнят девушку Алену, которой Верочка сообщает по телефону о любовных письмах Ольги Рыжовой Самохвалову. Изначально ее роль была гораздо шире.

Алена должна была часто появляться в кадре и обсуждать с Верочкой сплетни. Рязанов посчитал эти сцены лишними и практически вырезал Алену из фильма, оставив с ней всего один эпизод.

Возможно, режиссер решил сконцентрироваться на основных сюжетных линиях и избежать излишней детализации второстепенных персонажей.

«Тряхнуть стариной» с Самохваловым — неудачная экскурсия

По сценарию, в фильм должна была войти еще одна сцена с Ольгой Рыжовой и Юрием Самохваловым. Рыжова, ища повод провести время с любовью своей молодости, видит объявление об автобусной экскурсии, повешенное Шурочкой.

Рыжова предлагает Самохвалову поехать на экскурсию вместе, чтобы тряхнуть стариной, на что Самохвалов отвечает:

«Оленька, мы с тобой находимся уже в таком возрасте, что нас лучше не трясти».

После этой фразы он должен был захохотать. Но сцена не вошла в фильм, возможно, из-за слишком откровенного и прямолинейного юмора.

Олег Басилашвили за рулем — опасные 100 метров

Несмотря на то, что Олегу Басилашвили было за 40, он не умел водить автомобиль. Но по сценарию ему нужно было проехать за рулем «Волги» 100 метров до работы.

Басилашвили освоил базовые навыки вождения за несколько дней, и начались съемки. Но произошла неудача — перепутав педали газа и тормоза, Басилашвили на полной скорости врезался в киоск «Союзпечать» и чуть не сбил оператора.

К счастью, обошлось без жертв. Рязанов отказался от этой сцены и больше не сажал Басилашвили за руль. Этот инцидент доказывает, что даже в комедии есть место для реальной опасности и неожиданных поворотов.

Эти шесть сцен, не вошедшие в фильм «Служебный роман», раскрывают творческий процесс Эльдара Рязанова и показывают, как менялся фильм в процессе создания.

Иногда жертвы были неизбежны, но именно благодаря тщательному отбору и монтажу «Служебный роман» стал культовой комедией, любимой миллионами зрителей.

«В кино, как и в жизни, важно уметь вовремя остановиться и отсечь все лишнее», — говорил Эльдар Рязанов.

Его слова, как нельзя лучше, описывают процесс создания этого легендарного фильма.