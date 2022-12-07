Игорь Крутой

Поклонники ни о чем и не догадывались.
Есть один нюанс.
Композитор неожиданно вышел из тени и заговорил о вечном.
Композитор таинственно пропал из соцсетей еще в феврале.
«Золотой голос» России заявил о намерении создать у нас в стране альтернативу популярному европейскому шоу.
Светлана Крутая давно живет в Америке, где ведет активный образ жизни.
Народному артисту России на минувшей неделе исполнилось 68 лет.
Поклонники красавицы оценили сексуальный наряд.
Знаменитости перестали общаться после конфликта с финансированием одной из музыкальных премий.
Поклонники хотят верить в красивую сказку.