Ушла легенда: умерла Галина Мшанская, верная муза Олега Басилашвили

В ночь накануне скончалась телеведущая из Петербурга Галина Мшанская, супруга народного артиста СССР Олега Басилашвили. Об этом сообщила в своем телеграм-канале телеведущая Ника Стрижак.​

Супруге Басилашвили 91 год. Несмотря на проблемы со здоровьем, она сохраняла ясный ум до конца.

Стрижак описала ее как неповторимую, строгую и царственную личность, вспомнив множество программ с мировыми звездами музыкального театра, ее глубокие знания, уникальную манеру подачи, особую интонацию и узнаваемый низкий голос.​

По словам Стрижак, Басилашвили обожал жену и волновался за нее больше, чем за себя. Она выразила соболезнования семье Мшанской.