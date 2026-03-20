Ушла легенда: умерла Галина Мшанская, верная муза Олега Басилашвили
Ушла легенда: умерла Галина Мшанская, верная муза Олега Басилашвили

Опубликовано: 20 марта 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Yury Pilipenko / Russian Look
В феврале ей исполнился 91 год.

В ночь накануне скончалась телеведущая из Петербурга Галина Мшанская, супруга народного артиста СССР Олега Басилашвили. Об этом сообщила в своем телеграм-канале телеведущая Ника Стрижак.​

Супруге Басилашвили 91 год. Несмотря на проблемы со здоровьем, она сохраняла ясный ум до конца.

Стрижак описала ее как неповторимую, строгую и царственную личность, вспомнив множество программ с мировыми звездами музыкального театра, ее глубокие знания, уникальную манеру подачи, особую интонацию и узнаваемый низкий голос.​

По словам Стрижак, Басилашвили обожал жену и волновался за нее больше, чем за себя. Она выразила соболезнования семье Мшанской.

Автор:
Юлия Аликова
