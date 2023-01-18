Людмила Гурченко

Актриса умела за себя постоять.
Актриса таила обиду до конца жизни.
У режиссера была веская причина отказать.
Причина небанальна.
Актриса и подумать не могла, на что он способен.
Такого поступка звезда не ожидала.
Все наряды легендарные.
Вся страна знает эту женщину.
Все решил случай.
Все началось во время работы над фильмом «Двадцать дней без войны».
Певица сбежала от именитого супруга.
Актер вспомнил пикантный случай.
Он продлился чуть больше года.
К женщине нагрянули неожиданные гости.
Вы вряд ли об этом знали.
Трехкомнатная квартира в сердце Москвы оценивается в 30 миллионов рублей.
Красота Людмилы Марковны на самом деле потребовала жертв.
Зачастую очередные вмешательства просто-напросто вредили организму.
Актеру Стасу Садальскому посчастливилось лично познакомиться со знаменитым режиссером Эльдаром Рязановым.
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