Борис Моисеев

Покойный артист при жизни приготовил много сюрпризов.
Разбираться будут в суде.
Поклонники ждали этого долгие годы.
Певец уже давно рассказал все родственникам.
Артист умер в конце сентября.
Артисту пришлось нелегко.
Мужчина намерен доказать свою правоту.
Артист активно молодился.
На церемонии явно не экономили.
Это стоит увидеть.
Певец скончался в возрасте 68 лет.
Артиста предали близкие люди.
Артист скончался очень неожиданно.
Усопший оставил большой след в жизни звезды.
В доме звезды происходило нечто странное.
Артист давно принял решение.
Артист поразил знаменитость.
Артист скончался очень неожиданно.
Родственники артиста пока молчат.
Исполнитель «Голубой луны» вспоминает прошлое.