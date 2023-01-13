Иосиф Кобзон

Перед ее красотой не устоял даже именитый ведущий.
Актриса таила обиду до конца жизни.
Прославилась после гибели.
Правда стала известна совсем недавно.
Такого поступка звезда не ожидала.
Все решил случай.
Девушка могла бы покорять мировые подиумы.
Всплыл очень занятный факт.
Певица сбежала от именитого супруга.
Артист давно принял решение.
Артистка вырядилась не к месту.
Мэтр провинился перед тогда еще молодым исполнителем.
Артист отличался незаурядным характером.
Роскошные апартаменты напоминают музей.
11 сентября великому певцу исполнилось бы 85 лет.
Легендарный исполнитель в школе доставлял немало хлопот учителям.
Поп-певцам не место рядом с великими исполнителями, считает артистка.
«Золотой голос» находится под постоянным контролем своих поклонников.
Журналистка Алена Жигалова резко прошлась по своей скандальной коллеге после ее необоснованной критики Тины Канделаки.
Солист группы «Ласковый май» в раннем возрасте начал работать.