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Рожденные в Ленинграде: как музыка петербургских композиторов отразила героику войны

Опубликовано: 9 мая 2025 10:32
Люди, музыкальные инструменты
Рожденные в Ленинграде: как музыка петербургских композиторов отразила героику войны
Городовой ру

Какие композиции были созданы в Ленинграде?

Великая Отечественная война стала не только историческим событием, но и источником вдохновения для многих художников, писателей и композиторов.

Петербургские авторы внесли огромный вклад в создание музыкального наследия этой эпохи, создав произведения, которые до сих пор вызывают глубокие эмоции и вспоминаются с гордостью и уважением.

«Седьмая симфония» Дмитрия Шостаковича: симфония сопротивления

«Седьмая симфония» Дмитрия Шостаковича, созданная в 1941 году, является одним из самых знаменитых музыкальных произведений о Великой Отечественной войне. Первые три части этой симфонии композитор написал в блокадном Ленинграде. Премьера симфонии состоялась 5 марта 1942 года и транслировалась по радио по всей стране и даже за рубежом.

Исполнение «Седьмой симфонии» Большим симфоническим оркестром Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга 9 августа 1942 года в Ленинграде приобрело особое значение. В этот день все артиллерийские силы города были брошены на подавление огневых точек противника, а звуки симфонии, передаваемые по репродукторам, слышали не только жители осажденного города, но и немецкие войска. Это значительно подняло моральный дух защитников Ленинграда и деморизовало противника.

«Священная война»: песня-призыв к защите Родины

Песня «Священная война», опубликованная всего через два дня после начала войны, сразу же стала символом призыва к защите Отечества. Ее исполняли и проигрывали по радио в самые тяжелые дни войны.

Авторство музыки приписывается петербургскому композитору Александру Александрову, а стихов — Василию Лебедеву-Кумачу. Хотя вопрос об авторстве и до сих пор вызывает споры. Наиболее известным исполнением этой композиции считается исполнение Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР.

«Темная ночь»: проникновенная фронтовая лирика

Песня «Темная ночь», написанная Никитой Богословским на стихи Владимира Агатова в 1943 году для фильма «Два бойца», сразу же стала одной из самых популярных и проникновенных фронтовых лирических песен. Ее пели как на фронте, так и в тылу, а в последующие годы ее исполняли многие известные певцы, включая Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Дмитрия Хворостовского, Олега Погодина и других.

Как пишет РБК, история создания песни также заслуживает внимания — режиссер фильма Леонид Луков не смог снять сцену, где солдат пишет письмо домой, и решил дополнить эпизод песней, которая была написана буквально за одну ночь.

«На безымянной высоте»: память о героическом подвиге

Песня «На безымянной высоте», написанная ленинградцем Вениамином Баснером на слова Михаила Матусовского для фильма «Тишина», описывает реальный бой 18 советских солдат, которые в сентябре 1943 года держали оборону на безымянной высоте под деревней Рубежанка Калужской области.

Песня впервые прозвучала в исполнении Льва Барашкова и до сих пор вызывает глубокое уважение и восхищение героизмом советских солдат.

Композиции, созданные петербургскими авторами в годы Великой Отечественной войны, — это не только музыкальные произведения, но и важная часть исторического и культурного наследия. Они отражают героизм, мужество и стойкость советского народа, а также глубокие эмоции и переживания людей того времени.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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