Где похоронен Иосиф Кобзон?

Иосиф Давыдович Кобзон похоронен на Востряковском кладбище в Москве. Его могила расположена на центральной территории кладбища, на 39-м участке, в иудейской части. По завещанию артиста, он был погребён рядом с матерью — Идой Исаевной Шойхет-Кобзон.

Особенности захоронения

Церемония прощания с Кобзоном прошла 2 сентября 2018 года. Похороны сопровождались воинскими почестями: процессию сопровождала рота почётного караула, артиста погребли под звуки гимна Российской Федерации и залпы почётного караула.

Церемония погребения была проведена по иудейским традициям. Сын Кобзона Андрей прочитал поминальную молитву кадиш на иврите. В завершение оркестр исполнил «Песню о далёкой родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны».

На могиле установлен внушительный монумент: ростовой скульптурный портрет Кобзона на фоне каменной стены. Скульптура размещена поверх огромной гранитной плиты, на которой также установлены саркофаги.

Интересные факты

Выбор места захоронения. Несмотря на то что знаменитости с таким статусом, как Кобзон, часто хоронят на Новодевичьем или Троекуровском кладбищах, он выбрал Востряковское. Это было связано с желанием быть похороненным рядом с матерью.

Прощание. Церемония прощания прошла в Концертном зале имени Чайковского. По данным на 2 сентября 2018 года, проститься с артистом пришли более 6000 человек, включая президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Память об артисте. В 2020 году постановлением Правительства Москвы безымянному проезду в районе Хорошёво-Мнёвники было присвоено название «Набережная Иосифа Кобзона».

Востряковское кладбище находится по адресу: Москва, Озёрная улица, 47, корп. 3–8. Кладбище работает ежедневно с 09:00 до 17:00.

