Елена Королева

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Скандал певицы с владельцами маленькой любопытной собаки набирает обороты.
Ресторан еле вместил всех желающих поздравить с днем рождения знаменитого папу.
Звездный скандалист переоценил свои силы, приняв вызов от сына основателя группы «На-На».
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