Ловушка на Басилашвили и Боярского: зрителей Ленсовета атакуют мошенники

Опубликовано: 20 февраля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Semen Likhodeev / Russian Look
Сотрудники билетного стола никогда не будут писать вам в мессенджеры.

Театр имени Ленсовета предупредил о мошенниках, которые предлагают билеты на постановку.

Согласно информации от театра, накануне множество зрителей получили сообщения в телеграм с предложением купить якобы освободившиеся билеты на творческие вечера с Олегом Басилашвили и Михаилом Боярским.

В связи с этим театр решил закрыть лист ожидания на оба мероприятия. Там отметили, что неизвестно, откуда у мошенников данные о конкретных желающих купить билеты, но теперь список не будет расти.

Новый порядок

Введены изменения в процедуру покупки билетов по листу ожидания, ведь сотрудники билетного стола никогда не пишут зрителям в мессенджеры, подчеркнули в учреждении.

Посетителей просят оставаться внимательными и сообщать о любых новых аферах аферистов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
