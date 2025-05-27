Целый город внутри Петербурга: кто жил в легендарном доме Бассейного товарищества

Жилой комплекс Бассейного товарищества — это монументальное сооружение, занимающее почти всю территорию между улицами Некрасова и Фонтанной, а также Греческим проспектом и Виленским переулком.

Эта архитектурная громада, расположенная неподалеку от станции метро «Площадь Восстания», вызывает неоднозначные чувства — одни видят в ней воплощение комфорта и передовых технологий начала XX века, другие — мрачный и загадочный дом, достойный стать обителью самого Воланда.

Идея фикс: решение квартирного вопроса

Идея построить этот дом родилась у Алексея Зазерского. В 1912 году он предложил решать непростой квартирный вопрос в Петербурге путем строительства корпоративных зданий. На тот момент в городе уже были возведены два таких проекта. Но не в Литейной части, где ощущалась «нужда в удобных квартирах для интеллигентных кругов столичного населения» (цитата из журнала «Зодчий»).

Корпоративное здание строилось на средства пайщиков — будущих жильцов. Они вступали в товарищество, каждый член которого выбирал себе квартиру. За нее сразу он должен был внести 40% от стоимости будущей жилплощади. Остальные 60% — долг кредитному обществу, в котором заложен дом по его выстройке, и собственнику земли, у которого приобрели участок.

Каждый член товарищества за единовременный взнос получал соответствующее число паев. Их количество определяло сумму его ежегодных платежей. Они шли на обслуживание дома (в том числе найм дворников, швейцаров), отопление, водоснабжение, страхование, освещение лестниц и дворов, ремонт, оплату займов и процентов по ним.

Как пишет «Парадная гостья», полная стоимость жилого комплекса Бассейного товарищества составила около 1 811 500 рублей. Надо полагать, это сумасшедшие деньги в те годы — огромные инвестиции в комфорт и будущее.

Звездный состав архитекторов: Виррих, Васильев, Бубырь и Зазерский

В компаньоны Зазерский пригласил Эрнеста Вирриха. Но загрузка архитекторов росла и даже двум зодчим было сложновато. Они подключили к проекту Николая Васильева и Алексея Бубыря. Этот творческий союз создал уникальный архитектурный ансамбль, сочетающий в себе передовые инженерные решения и эстетику модерна.

Всего строений четыре, но последнее возводилось уже после революции. Здания задумывались шестиэтажными. Седьмым этажом была мансарда. Там разместили общую гостиную для жильцов и курительный зал. А также 16 квартир для аренды нечленами товарищества. Это было продумано до мелочей — для удобства и комфорта жильцов.

Инженерный прорыв: «умный дом» начала XX века

Инженерная начинка дома впечатляла современников: лифты не только в парадной, но и на черной лестнице, горячий водопровод, отопительная система (но печи в квартирах тоже были), центральная система пылесосов — достаточно подсоединить резиновый шланг к гнезду на стене и уборка началась.

На лестнице для гостей были оборудованы общественные уборные. В подвалах разместили котлы для отопления. Часть подземных помещений отдали для нужд коммерции, ведь первые этажи традиционно отдали под офисы и магазины. Средства от их аренды шли на обслуживание дома. Бассейное товарищество — это был настоящий «умный дом» своего времени, опережающий многие современные здания.

Квартирный вопрос: комфорт для интеллигенции

Всего в каждом доме было 88 квартир для собственников. Восемь на первом этаже, по 16 — на остальных пяти этажах. Все они имели от трех до семи комнат (это не считая кухни, ванные, людские и так далее). Квартиры здесь были без лишней роскоши. С несложными лепными украшениями на потолках и недорогими обоями. Паркетные полы — во всех комнатах, а в «технических залах» — метлахская плитка.

При этом любой член товарищества за дополнительную плату мог заказать более дорогую отделку.

Жильцы: от художников до изобретателей

Здесь жили политики, ученые, врачи и артисты. Через год после завершения строительства дома, в 1915 году, тут поселился художник Иван Билибин. Многим он знаком по иллюстрациям к детским сказкам. После революции он уехал в Крым. Более десяти лет (с 1924 года) в этом доме жил изобретатель Петр Бехтерев. В эти годы он работал в Остехбюро, участвовал в разработке систем транспортирования техники с помощью авиации.

Легенды и слухи: связь с «Мастером и Маргаритой»

Среди местных жителей ходят слухи, что в 1953 году в одной из коммуналок комплекса Бассейного товарищества жил молодой Олег Басилашвили. И действительно — вот уж здание, которое бы идеально подошло атмосферой для его будущего Воланда. Мрачная красота, серые стены и таинственная история делают этот дом идеальным местом для съемок фильма по мотивам романа Булгакова.

Бассейное товарищество — это не просто жилой комплекс, это целый мир со своей историей, тайнами и легендами. Он — словно портал в прошлое, позволяющий прикоснуться к духу Петербурга начала XX века.