Неустановленная до сих пор причина, 10 жертв: чем запомнилось 26 сентября в истории Петербурга

День, полный событий: от науки и искусства до войны и трагедий.

Дата 26 сентября в истории Петербурга отмечена значимыми событиями в разных сферах — науке, медицине, искусстве, войне и трагедиях.

Этот день в разные годы стал свидетелем рождения великих людей, важных открытий и трагических происшествий.

1849: рождение Ивана Петровича Павлова

В Рязани родился физиолог Иван Петрович Павлов, первый в России ученый — лауреат Нобелевской премии.

«В детстве будущего академика укусила собака. Собака забыла, а Павлов — нет», — эта шутка до сих пор актуальна.

Она отражает силу характера и упорство ученого, который с 1870 по 1936 год жил и работал в Петербурге.

1872: открытие женских врачебных курсов

В этот день при Медико-хирургической академии были открыты женские врачебные курсы, ставшие важным шагом в развитии женского образования и медицины.

Инициатором создания этого учебного заведения стала Анна Философова. Журнал «Врач» так оценил это событие:

«Исправлена наконец печальная ошибка тех, которые с легким сердцем и с таким глубоким неведением потребности русского общества 15 лет назад убили славное, молодое, полное жизни и сил дело образования женщин-врачей».

В 1897 году был открыт Женский медицинский институт, преобразованный в 1918 году в 1-й Петроградский, а в 1924-м — в Ленинградский медицинский институт им. И. П. Павлова.

1934: рождение Олега Басилашвили

В 1934 году родился народный артист СССР Олег Басилашвили, чья творческая жизнь неразрывно связана с Петербургом и БДТ.

Актер сыграл множество запоминающихся ролей в таких фильмах, как «Служебный роман», «Осенний марафон», «Вокзал для двоих».

1941: стабилизация фронта под Ленинградом

В связи со стабилизацией фронта под Ленинградом немецко-фашистское командование вынуждено было отказаться от штурма города и перейти к осаде.

Как пишет panevin.ru, план гитлеровского командования по захвату Ленинграда потерпел крах.

Эта дата стала важной вехой в героической обороне города. Возросшее сопротивление советских войск заставило противника держать под Ленинградом значительные силы, сорвав планы наступления на Москву.

1991: авиакатастрофа в Пулково

В 1991 году под Петербургом потерпел крушение самолет Ан-24, выполнявший грузовой рейс в Воронеж. Все 10 человек, находящихся на борту, погибли.

Причина авиакатастрофы не была установлена.