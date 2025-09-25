Алиса Фрейндлих может оставить сцену: почему петербуржцы больше не увидят спектакли с любимой артисткой

Спектакль «Лето одного года», ставший символом блистательного дуэта Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили, готовится покинуть сцену БДТ.
После 15 лет аншлагов и 221 представления, постановка, впервые сыгранная в декабре 2010 года, завершает свою насыщенную жизнь.
Причина — Алиса Фрейндлих
Как сообщил Олег Басилашвили в беседе с spb.kp.ru, причина завершения спектакля кроется в просьбе Алисы Бруновны.
«К сожалению, Алиса Бруновна не сможет дальше работать на сцене по ряду причин, в том числе медицинского характера. Ей довольно трудно…», — сказал народный артист СССР.