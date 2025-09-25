Городовой / Город / Алиса Фрейндлих может оставить сцену: почему петербуржцы больше не увидят спектакли с любимой артисткой
Алиса Фрейндлих может оставить сцену: почему петербуржцы больше не увидят спектакли с любимой артисткой

Опубликовано: 25 сентября 2025 21:30
Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих может оставить сцену: почему петербуржцы больше не увидят спектакли с любимой артисткой
globallookpress/Aleksey Smyshlyaev

Петербург теряет легенду на сцене БДТ.

Спектакль «Лето одного года», ставший символом блистательного дуэта Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили, готовится покинуть сцену БДТ.

После 15 лет аншлагов и 221 представления, постановка, впервые сыгранная в декабре 2010 года, завершает свою насыщенную жизнь.

Причина — Алиса Фрейндлих

Как сообщил Олег Басилашвили в беседе с spb.kp.ru, причина завершения спектакля кроется в просьбе Алисы Бруновны.

«К сожалению, Алиса Бруновна не сможет дальше работать на сцене по ряду причин, в том числе медицинского характера. Ей довольно трудно…», — сказал народный артист СССР.

Автор:
Ксения Пронина
Город
