Запах хвои, неоновые 80-е и секреты «Звездных войн»: как не пропустить самое интересное в эти выходные в Петербурге

Афиша Северной столицы наполнена мероприятиями на любой вкус.

Вот ваш гид по самым интересным событиям ближайших выходных. Планы найдутся для всех: и для любителей классики, и для фанатов танцев под неон.

В Корпусе Бенуа открывается масштабный проект «Иван Шишкин. Русский лес». Это не просто скучные пейзажи из учебников. Вы увидите 140 работ — это мощно. Картины привезли из Третьяковки, Казани и даже Минска.

Зачем идти: посмотреть на гигантские сосны и дубы «в полном составе». Фишка выставки — две старинные рамы, которые реставрировали специально к открытию.

Шишкин сам считал, что рама — это часть картины, так что теперь они выглядят именно так, как задумывал автор.

Космос и кино в Петропавловке

25 апреля в крепости отметят День космонавтики. В полдень в атриум Комендантского дома придет настоящий космонавт. Можно будет послушать истории из первых уст.

Интересный факт: в Музее космонавтики покажут фильм про Павла Клушанцева. Это наш ленинградский гений спецэффектов.

Когда-то сам Джордж Лукас признавал, что без идей Клушанцева не было бы никаких «Звездных войн». Космонавты говорят, что он снимал невесомость так точно, будто сам там бывал.

Спиваков и Мацуев: классический разрыв

В субботу в Филармонии будет настоящий «звездный десант». Дирижер Владимир Спиваков и пианист Денис Мацуев сыграют Шостаковича.

Что в программе: будет и серьезная Девятая симфония, и хулиганская «Сюита для променадного оркестра». Мацуев — это всегда бешеная энергия, а Спиваков — идеальный стиль.

Если давно хотели приобщиться к классике, это лучший момент.

Северный рок в «Ритмах»

Группа «Нотэбёрд» привозит в Петербург свой новый альбом «Как же не верится». Ребята приехали из Мурманска, и это чувствуется в их музыке. Это смесь сурового фольклора и современной электроники.

Атмосфера: Это не просто концерт, а вечеринка-презентация. Если любите вдумчивые тексты и музыку, под которую хочется и танцевать, и немного погрустить — вам сюда.

Танцы в стиле 80-х с Tesla Boy

В воскресенье, 26 апреля, в «Космонавте» выступит Антон Севидов и его проект Tesla Boy. Они везут новый материал с альбома «Навсегда сейчас».

Чего ждать: много неона, синтезаторов и романтики восьмидесятых. Раньше группа пела в основном на английском, но теперь перешла на русский, и звук стал еще глубже. Идеальный вариант, чтобы ярко завершить выходные.