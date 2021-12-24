Денис Мацуев

Ныне покойный исполнитель обогнал в рейтинге не менее именитых артистов
Специалисты ВЦИОМ узнали, что думают россияне о самых популярных персонах года.
Удивительное шоу, посвященное 75-летию победы, можно будет увидеть и по телевизору.
Лидер «Ленинграда» выступил против рекламы поправок в Конституцию.
Президент предложил ряд поправок к Конституции РФ. Огласив их вчера, 15 января, в ежегодном послании Федсобранию, тут же создал рабочую группу по подготовке нововведений.
с 15 по 30 июня Вторая сцена Мариинского театра приглашает петербуржцев на ночные концерты. В рамках фестиваля «Звезды белых ночей» здесь выступят Леонид Карев, Валерий Гергиев и Денис
Творчество Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича станет главным лейтмотивом XVII Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств». C 14 по 25 декабря Санкт-Петербургская филармония станет
15–20 апреля 2014 года На сцене Концертного зала и в Мариинском-2 пройдет 13 концертов при участии 17 пианистов. Мариинский театр представляет новую серию международного фестиваля
11 апреля, пятница 19:00 Большой зал филармонии им. Д.Д, Шостаковича (Михайловская ул., 2) 5-й концерт 7 абонемента «Филармонические пятницы с Никой Стрижак» ОРКЕСТР
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи завершились церемонией закрытия на Олимпийском стадионе «Фишт». Церемония закрытия послужила ярким и эмоциональным завершением Игр и стала посвящением
К юбилею маэстро Юрия Темирканова 14-25 декабря 2013 года Художественный руководитель фестиваля — Юрий ТЕМИРКАНОВ В программах каждого фестиваля «Площадь искусств» всегда
С большим успехом прошла акция Петербургской филармонии 1 декабря. В этот день билеты на некоторые концерты месяца можно было купить за полцены. Более тысячи слушателей с радостью
27 ноября, среда, 19.00 Большой зал филармонии им. Д.Д. Шостаковича (Михайловская ул., 2) 2-й концерт ПЕРВОГО абонемента «Юрий Темирканов и его оркестр» Заслуженный коллектив
21 декабря (суббота) 2013 года, начало в 18.00 Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина (Сенатская пл., д. 3) ГАЛА-КОНЦЕРТ «ВИВАТ, ЕЛЕНА!» В декабре нынешнего года
Филармонический сезон открывает 25 сентября в день рождения Дмитрия Шостаковича Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр и его главный дирижер Юрий Темирканов. В программе
Гастроли Мариинского оркестра под управлением Валерия Гергиева в Испании и Финляндии, 2-6 августа Замок Перелада, Испания 2 августа С 1987 года Фестиваль в замке Перелада в Испании является
27 июля 2013 года Начало концерта в 20.00 ГМЗ «Царское Село» Екатерининский дворец, Тронный зал ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ СИМФО-JAZZ ORCHESTRA братьев ИВАНОВЫХ Михаил
14 - 21 апреля Концертный зал Мариинского театра Концертный зал Мариинского театра представляет новую серию международного фестиваля : концерты с
21 марта в Эрмитажном театре состоится традиционный джазовый концерт в рамках фестиваля «Посвящение маэстро». На этот раз свою программу представит «Симфоjazz» братьев
Гастроли Московского театра «Современник» (художественный руководитель Галина Волчек) со 2 по 7 марта 2013 года на сцене Большого зала СПб Гос. Консерватории им. Н.А.