Все новости / Денис Мацуев

Денис Мацуев

Шоу-бизнес
В сезон белых ночей Мариинский театр приглашает на ночные спектакли
с 15 по 30 июня Вторая сцена Мариинского театра приглашает петербуржцев на ночные концерты. В рамках фестиваля «Звезды белых ночей» здесь выступят Леонид Карев, Валерий Гергиев и Денис
15 июн 2017 12:51
Шоу-бизнес
Фестиваль «Площадь Искусств» посвятят Прокофьеву и Шостаковичу
Творчество Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича станет главным лейтмотивом XVII Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств». C 14 по 25 декабря Санкт-Петербургская филармония станет
30 ноя 2016 16:16
Спорт
Церемония закрытия «Сочи 2014» связала олимпийские поколения
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи завершились церемонией закрытия на Олимпийском стадионе «Фишт». Церемония закрытия послужила ярким и эмоциональным завершением Игр и стала посвящением
24 фев 2014 10:18
Эксклюзив
Последние новости
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Без масла, но еще вкуснее: праздничные бутерброды из самых обычных продуктов Общество
«Алиса, ты меня слышишь?»: об этом опасном свойстве умных колонок знают не все Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес