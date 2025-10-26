Городовой / Общество / Секретная семья и тайные встречи с дочкой: почему Алиса Фрейндлих видела отца только по особым поводам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Главное — Доширак не прикрывать айфоном»: петербуржцы обсуждают цены на квартиры в Северной столице Город
«Она единственная»: как защитить детей от ветрянки и стоит ли делать прививку от вируса Общество
Как выбрать идеальный месяц для культурного отдыха в Петербурге: лайфхак от местных Общество
Спасибо ночной бабочке Дунечке: как в Петербурге появились первые общественные туалеты Общество
Как в Петербурге стало на один остров больше: история появления Новой Голландии - строили на зависть жителям Нидерланд Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

Секретная семья и тайные встречи с дочкой: почему Алиса Фрейндлих видела отца только по особым поводам

Опубликовано: 26 октября 2025 10:00
Фрейндлих
Секретная семья и тайные встречи с дочкой: почему Алиса Фрейндлих видела отца только по особым поводам
Кадр из фильма «Алиса Фрейндлих» (1974)

У легенды петербургской сцены непростые отношения в семье.

Бруно Фрейндлих, легенда Александринского театра, долгие годы тайно встречался со своей дочерью Алисой. После войны он вернулся в Ленинград уже с новой женой — Клавдией — и дочерью Ириной. Та не позволяла ему видеться с «прошлой семьёй».

Фрейндлих слушался, но иногда всё же находил способ увидеть Алису. Об этом знали единицы. Сёстры узнали друг о друге только спустя годы — и сразу подружились.

Бруно не помогал дочери в карьере, не открывал перед ней двери — просто однажды сказал: «В опере нужна фактура. Иди в театр». Она пошла. И стала Алисой Фрейндлих.

До конца жизни он играл в Александринке — ровно, спокойно, без истерик и позы. Когда перестал слышать, продолжал выходить на сцену, угадывая реплики партнёров по взгляду.

Похоронен Фрейндлих на Литераторских мостках — рядом с Меркурьевым и Лебедевым. Скромная могила, без пафоса, с аккуратной надписью и живыми цветами. Всё как он сам — тихо, строго, с достоинством.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще