«Она единственная»: как защитить детей от ветрянки и стоит ли делать прививку от вируса

Обычно ветрянка переносится легко, а прививка от вируса не обязательна.

В России наблюдается заметный рост заболеваемости ветряной оспой, или проще говоря — ветрянкой.

Этот вирус стал активнее распространяться именно осенью и зимой, когда дети собираются в детских садах и школах, а люди проводят больше времени в закрытых помещениях.

Где и как растет заболеваемость

Особенно остро ситуация складывается в нескольких регионах. Число заболевших выросло на Ямале, в Башкирии, Воронежской, Оренбургской областях и Санкт-Петербурге.

Как лечить, и есть ли профилактика

Терапевт, кардиолог Юлия Маршинцева рассказала «Городовому», как не заболеть ветрянкой и кто находится в группе риска.

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог «Заболевание передаётся воздушно-капельным путём. На коже появляются пузырьки с жидкостью, в которой и содержится вирус. Вакцина существует, она единственная и иностранная. Но она не входит в календарь обязательных прививок. Обычно ее делают детям в год и потом перед первым классом, это 6−7 лет. Но если ребенок самостоятельно переболеет, то у него иммунитет формируется на всю жизнь. А когда делают прививку, хоть это и живая вакцина, она все равно требует ревакцинации», — говорит эксперт.

Сделать эту прививку можно в любом возрасте. А лечение у вируса симптоматическое. Заболевшим нужно сократить контакты с беременными женщинами и с людьми, у которых слабый иммунитет.

Также следует следить за температурой, принимать антигистаминные препараты и не расчесывать сыпь. А также лучше всего обратиться за помощью к врачу.