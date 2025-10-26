«Она единственная»: как защитить детей от ветрянки и стоит ли делать прививку от вируса

В России наблюдается заметный рост заболеваемости ветряной оспой, или проще говоря — ветрянкой.
Этот вирус стал активнее распространяться именно осенью и зимой, когда дети собираются в детских садах и школах, а люди проводят больше времени в закрытых помещениях.
Где и как растет заболеваемость
Особенно остро ситуация складывается в нескольких регионах. Число заболевших выросло на Ямале, в Башкирии, Воронежской, Оренбургской областях и Санкт-Петербурге.
Как лечить, и есть ли профилактика
Терапевт, кардиолог Юлия Маршинцева рассказала «Городовому», как не заболеть ветрянкой и кто находится в группе риска.
«Заболевание передаётся воздушно-капельным путём. На коже появляются пузырьки с жидкостью, в которой и содержится вирус.
Вакцина существует, она единственная и иностранная. Но она не входит в календарь обязательных прививок.
Обычно ее делают детям в год и потом перед первым классом, это 6−7 лет. Но если ребенок самостоятельно переболеет, то у него иммунитет формируется на всю жизнь.
А когда делают прививку, хоть это и живая вакцина, она все равно требует ревакцинации», — говорит эксперт.
Сделать эту прививку можно в любом возрасте. А лечение у вируса симптоматическое. Заболевшим нужно сократить контакты с беременными женщинами и с людьми, у которых слабый иммунитет.
Также следует следить за температурой, принимать антигистаминные препараты и не расчесывать сыпь. А также лучше всего обратиться за помощью к врачу.
«В группе риска работники детских садов, школ, врачи, медики, и люди, у кого есть хронические заболевания», — отмечает терапевт.