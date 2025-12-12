Трём регионам добавят дополнительные поезда в Петербург

Для жителей Архангельской, Вологодской и Костромской областей откроются новые железнодорожные маршруты до Санкт-Петербурга.

В период новогодних каникул железнодорожное сообщение между Петербургом и северо-восточными регионами будет усилено. Северная железная дорога объявила, что запланированы дополнительные рейсы для пассажиров из Архангельской, Вологодской и Костромской областей, которые смогут провести праздники в Северной столице.

Железнодорожники уточнили даты и время отправления самых востребованных маршрутов. Состав из Петербурга в Архангельск отправится 30 декабря в 20:20, а прибудет к месту назначения 31 декабря в 18:50.

Обратная дорога из Архангельска до Петербурга будет организована 2 января в 11:25 – пассажиры приедут в город на Неве 3 января в 11:53.

Для туристических групп с детьми и всех, кто планирует отправиться на новогодние праздники в Великий Устюг, предусмотрены специальные рейсы между Петербургом и Котласом.

Поезд из города на Неве можно будет выбрать 27, 31 декабря, а также 3, 6, 9 января – время отправления назначено на 00:10; аналогичный рейс предусмотрен 4 января в 8:47. Из Котласа обратные поезда отправятся 29 декабря, 1, 4, 6, 7 и 10 января в 21:20.

Также сообщалось, что на период новогодних каникул будет организовано дополнительное движение поездов между Санкт-Петербургом и Ярославлем. Это позволит увеличить возможности для поездок в праздники. Таким образом, охвачены популярные маршруты для северных областей.