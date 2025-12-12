«Букет от Эйлерса» больше не боится снега: потерянное наследие цветочной империи в Петербурге

В Санкт-Петербурге, городе, чьи улицы дышат историей и архитектурными шедеврами, стоит здание, способное рассказать собственную, удивительную историю.

Возведенный в 1913-1914 годах в стиле “северного модерна”, этот дом стал воплощением мечты и страсти к цветам Германа Фридриха Эйлерса, человека, чьё имя навсегда связано с образом “цветочного короля” Северной столицы.

Гармония модерна и природы

“Северный модерн” — это архитектурный стиль, особенно ярко проявивший себя в Петербурге и Выборге, вдохновленный скандинавскими традициями.

Его развитие в Петербурге неразрывно связано с именем Фёдора Ивановича Лидваля, которого по праву называют “отцом петербургского северного модерна”.

Любопытно, что связь Лидваля с домом Эйлерса была более чем профессиональной: архитектор был женат на сестре сына “цветочного короля”, Константина Германовича.

Это родственное переплетение, вероятно, способствовало уникальному облику здания, где архитектурная изысканность гармонично сочетается с природной тематикой.

Удивительно, насколько органично цветочные мотивы проникли в архитектуру дома. Они украшают как основной фасад, так и более скрытые дворовые стены, которые, по мнению многих, даже превосходят лицевую сторону своей красотой.

Помимо растительных орнаментов, дом венчает парад из четырех изящных статуй путти — олицетворяющих четыре времени года. На некоторых лестничных окнах сохранились подлинные витражи, добавляющие интерьерам атмосферу ушедшей эпохи.

От страсти к цветам к созданию империи

Герман Фридрих Эйлерс, уроженец Пруссии, с раннего детства питал глубокую привязанность к миру растений. В юности он получил аттестат, освоив основы цветоводства в сельскохозяйственном питомнике.

Судьбоносной стала его поездка в Россию в 1860 году, где его мастерство привлекло внимание князя Николая Юсупова.

Десять лет Эйлерс посвятил заботе о растениях во дворце Юсуповых, за это время успев не только создать семью, но и скопить первоначальный капитал.

Первая попытка основать собственный бизнес в 1866 году, когда Эйлерс обратился к князю Юсупову с просьбой об аренде павильона, оказалась неудачной.

Однако судьба свела его с другом и коллегой, Градке, который вместе с партнером открывал цветочный магазин и нуждался в помощнике.

Путь к успеху: инновации и труд

Дальнейшие шаги Эйлерса были решительно направлены на создание собственной цветочной империи. В 1868 году он стал членом Императорского общества садоводства, а затем и вспомогательной кассы для садовников.

Наконец, в 1869 году, мечта осуществилась: арендовав участок у Министерства путей сообщения близ Юсуповского сада, Эйлерс открыл свой первый магазин.

Его торговые точки быстро приобрели узнаваемость благодаря зеркальным витринам — настоящей “фишке” Эйлерса.

Особым “ноу-хау” садовода стали неувядаемые букеты, секрет которых заключался в особом способе покрытия цветов разогретым воском.

В 1870 году Эйлерс получил предложение, которое вывело его бизнес на новый уровень — аренда садоводства бывшей усадьбы Юсуповых.

Он проявил себя как настоящий хранитель природы, приложив максимум усилий для сохранения вековых ясеней и лип.

За последующее десятилетие территория превратилась в процветающий комплекс: 18 теплиц и оранжерей, жилые постройки, сараи и, конечно же, новый цветочный магазин.

В первые годы значительная часть площадей была отдана под выращивание лавровых деревьев. Сад Эйлерса стал постоянным поставщиком цветов для украшения помещений к различным торжествам.

Ассортимент оранжерей поражал своим разнообразием: от камелий и азалий до гиацинтов, тюльпанов, роз и ландышей. Число высаженных луковиц выросло с пяти тысяч в 1871 году до более чем 150 тысяч уже через 12 лет.

“Букет от Эйлерса”: поэзия и утраченное наследие

Ещё одной заветной мечтой садовода стало приобретение земли на Каменноостровском проспекте. Там он построил не только дом, но и современные оранжереи, которые современники называли “самым прелестным и прекрасным” садом на всем проспекте.

К 1890-м годам цветочная империя Эйлерса разрослась до пяти магазинов и семнадцати оранжерей. Самый знаменитый из них, на Невском проспекте, 30, вдохновил поэта Николая Агнивцева на создание пронзительных строк:

«Букет от “Эйлерса”! Вы слышите мотив Двух этих слов, увы, так отзвеневших скоро? Букет от “Эйлерса”, того, что супротив Многоколонного Казанского собора!..»

Стихи Агнивцева полны ностальгии по ушедшей эпохе, по тем временам, когда “букет от “Эйлерса” не боялся снега”, а его аромат наполнял “белый зал”.

Поставщик двора и горький финал

С 1885 года растения из оранжерей Эйлерса регулярно поставлялись ко двору императорской семьи, принося годовой доход до 13 тысяч рублей.

После получения российского подданства в 1894 году, вместе с женой и младшими детьми, Эйлерс получил долгожданное звание поставщика двора их императорских величеств и принца Уэльского.

Однако Первая мировая война принесла трагические перемены. Указ императора, лишивший немецких подданных многих прав и собственности, обрушился на “цветочную империю”.

Несмотря на проявленную лояльность — Эйлерс открыл лазарет для раненых в одном из своих домов — он потерял почти всё: магазины, садоводства, звания. Один из сыновей был выслан, другой эмигрировал в Германию, где продолжил дело отца.

Дочь нашла приют в Швеции. Сам Герман Фридрих Эйлерс, будучи уже в преклонном возрасте, покинул Петроград и уехал в дом в Терийоки (нынешний Зеленогорск).

Там, сломленный пережитым стрессом, он скончался, оставив после себя лишь воспоминания о “цветочном короле” и его удивительном, но ныне утраченном наследии.