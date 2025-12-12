Кордицепс, Ленин и идол: тайны заброшенного дома Петербурга, где остановилось время

Прогулка по коридорам, где еще недавно звучали голоса Альфреда Нобеля и Маннергейма.

На Пироговской набережной, 19, притаился особняк, чья история — это отражение взлётов и падений одной из самых знаменитых династий.

Бывший дом семейства Нобель, некогда символ престижа и практичности, сегодня вызывает лишь скорбь и чувство стыда за человеческое равнодушие.

Наглухо заколоченные окна скрывают мрачные коридоры, где время, кажется, остановилось, оставив после себя жуткие находки и отголоски прошлого.

Строгое величие: фундамент успеха

Этот величественный, но сдержанный особняк был построен в 1874 году по проекту шведского архитектора Карла Андерсона. Задача состояла не в том, чтобы поразить вычурной роскошью, а в том, чтобы сочетать престиж с практичностью.

Здание должно было служить не только домом для многочисленной семьи Людвига Нобеля, старшего брата Альфреда, но и выполнять функции конторы соседнего завода.

Архитектура, напоминающая итальянское палаццо эпохи Возрождения, с его двухэтажной структурой, желтой каменной кладкой и красными вставками, сохранилась, хотя и с заметными следами времени.

Через двадцать лет, по проекту Романа Мельцера, здание было расширено, добавляя ему ещё больше монументальности.

Из грязи в князи: история династии

История Нобелей в России началась с Эммануила Нобеля, который, будучи шведским подданным, сбежал от кредиторов на родине. В Турку он основал контору по поставке каучука в Россию, и неожиданно дела пошли в гору.

В 1842 году семья перебралась в Петербург, где началась их “вторая жизнь”: достойное жильё, качественное домашнее образование для детей — Альфреда, Роберта и Людвига — и, главное, семейный литейный завод.

Старт производства совпал с Крымской войной, принесшей военные заказы и патенты на изобретения, такие как скорострельная пушка и морские мины. Эти заказы значительно пополнили состояние семьи.

“Патенты, которые Российская империя приобретала у Нобелей — на скорострельную пушку, морские мины, непромокаемую амуницию, тоже внесли свою лепту в их состояние”, — отмечается в источниках.

Нефтяное дело и петербургский патриотизм

После окончания войны и снижения военных контрактов, Нобели приняли решение вернуться в Швецию. Однако старший сын, Людвиг, остался в России, унаследовав завод и компанию.

Столкнувшись с финансовыми трудностями, он продал производство и в 1862 году приобрёл механические мастерские Шервуда, превратив их в передовой машиностроительный завод.

За десять лет Людвиг наладил выпуск разнообразной продукции — от оружия до дизельных двигателей.

Но истинное величие Людвига Нобеля проявилось в его дальновидности. Он одним из первых увидел потенциал в нефтяной отрасли и вместе с братьями основал “Товарищество нефтяного производства братьев Нобель”, ставшее одним из лидеров нефтепромышленности России.

“Современники отмечали, что Людвиг Нобель был гениальным финансистом”, — подчеркивает история.

Он никогда не забывал о своих русских корнях, активно спонсировал научные разработки и образование, проявляя истинный патриотизм.

Его завещание гласило, что он желает быть похороненным в Петербурге, что и произошло в 1888 году на Смоленском кладбище.

Сердце дома: залы и гости

Людвиг Нобель, заказчик этого впечатляющего особняка, имел большую семью — шестеро сыновей и четыре дочери. Проект Карла Андерсона, а затем и расширение Романа Мельцера, предусматривали достаточно пространства для всех.

Особняк, выполненный в стиле эклектика, был настоящим дворцом, пусть и скромным. Здесь находились зимний сад, библиотека с ценными изданиями по технике, естественным наукам и искусству, а также музыкальная гостиная с пианино.

“Красный кабинет”, отделанный дубовым потолком, служил, вероятно, для деловых переговоров.

Парадные залы украшали бронзовые люстры, заказанные за границей, освещавшие помещения как свечами, так и первыми электрическими лампами — настоящим чудом техники того времени.

Особняк посещали выдающиеся личности: брат Альфред Нобель, путешественник Адольф Норденшельд, писательница Сельма Лагерлеф.

В марте 1917 года, после Февральской революции, здесь находил убежище Густав Маннергейм, которому Нобель помог сбежать из страны.

После революции: забвение и запустение

С наступлением революции завод и дворец были национализированы, и семья Нобель покинула Россию навсегда. Залы особняка были упрощены, но атмосфера аристократизма сохранилась в некоторых помещениях.

В разные годы здесь располагались научные институты, клуб при заводе и квартиры для сотрудников. Среди оставленных документов — отчёты Центрального Научно-Исследовательского Института Технологии и Машиностроения и завода “Русский Дизель”.

Неожиданной находкой в этих стенах стала полутораметровая голова Владимира Ленина, помещённая, по иронии судьбы, в “Красный зал”.

Упадок и разрушение

Особняк пережил две революции и Великую Отечественную войну, но не смог выстоять в 1990-е годы. Завод обанкротился, здание опустело и начало ветшать.

Несмотря на статус объекта культурного наследия регионального значения, дом продолжает разрушаться. Вандалы разграбили его, исписав стены.

С 2001 года здание прошло через разные формы собственности, в итоге оказавшись во владении СПбГУ. Несмотря на охранные обязательства, реставрационные работы так и не были начаты в полной мере.

Крыша местами провалилась, в музыкальном зале стоят подпорки, держащие потолок. Ходить по некоторым комнатам стало опасно.

Жуткие находки во мраке

В одном из залов обнаруживается деревянный идол женщины — находка с, возможно, мрачной предысторией. Печи разграблены, плитка разбита, а под ногами хрустят осколки стекла.

Ситуация ухудшилась в 2022 году из-за пожара, охватившего перекрытия. Старинный сейф и рояль Becker, находившиеся здесь ещё пару лет назад, исчезли.

Бродить по тёмным коридорам с фонариком, дышать плесенью — это ощущение, будто попал в декорации сериала, посвящённого грибу кордицепсу, захватывающему всё живое.

“Такое ощущение, что именно здесь снимали сериал The Last of Us («Одни из нас» — в России) про гриб кордицепс, который захватывал все живое”, — так описывается атмосфера.

В подвале, в одной из комнат, стулья расставлены, словно в кинотеатре, добавляя сюрреалистичности этому погружению в прошлое, ставшее царством запустения.