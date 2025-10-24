Дед Ильи Лагутенко и дома, построенные за 12 дней: как рождались первые хрущёвки

Кажется, эти серые пятиэтажки стояли всегда — за окном школы, у трамвайной остановки, возле старых дворов. Они стали привычным фоном детства, песочниц и первых дворовых друзей. Но за привычным обликом — целая эпоха и неожиданная фамилия.
От французского проекта до советской мечты
В середине 1950-х годов Никита Хрущёв поставил задачу: обеспечить страну доступным жильём. Так появилась серия К-7 — первые массовые панельные дома, возводившиеся рекордными темпами.
Их автором стал инженер Виталий Павлович Лагутенко. В основе его проекта лежала переработанная французская идея быстровозводимого жилья, отобранная лично Хрущёвым.
Пятиэтажка К-7 собиралась словно конструктор: панели доставляли на площадку, а монтаж занимал всего 12 дней — при работе в три смены. Это позволило тысячам семей впервые переехать из бараков и коммуналок в отдельные квартиры.
От "лагутенковок" до хрущёвок
Изначально эти дома называли не "хрущёвками", а "лагутенковками" — по имени конструктора. Только позже в народе закрепилось нынешнее прозвище.
Любопытно, что срок службы таких зданий изначально оценивали всего до 1980 года — "до наступления коммунизма". Однако большинство стоит и сегодня, пережив и идеологию, и эпоху.
Дед "Мумий Тролля" и его наследие
Виталий Лагутенко — не только инженер, изменивший облик страны, но и дед Ильи Лагутенко, солиста группы "Мумий Тролль". Так один и тот же род оказался связан и с архитектурой советского будущего, и с культурой постсоветского поколения.