Дед Ильи Лагутенко и дома, построенные за 12 дней: как рождались первые хрущёвки

Новости по теме

«Хрущевка» звезды: где жил Виктор Цой в Петербурге, когда «Игла» покоряла сердца

Перейти

«Лебеду едим, тело пухнет»: как жили и питались крестьяне в начале эпохи Петра I

Перейти

Зарплаты и цены эпохи «застоя»: сколько зарабатывал инженер в СССР и как жили на деньги, которые кажутся смешными сегодня

Перейти

Возделывали землю, жили не как русские: до революции под Петербургом жила интересная колония немцев

Перейти

Ледсерфинг, «бомбяги» и видеосалоны: чем жили подростки Петербурга до эпохи смартфонов

Перейти