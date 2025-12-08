Царь и композитор под одной крышей: в Гатчине представят выставку о неожиданном тандеме Александра III и Чайковского

В музее-заповеднике «Гатчина» 11 декабря начнёт работу новая крупная выставка, организованная сразу несколькими российскими музеями. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.
Экспозиция связана с двумя важными датами — 185 лет со дня рождения композитора Петра Чайковского и 180-летие со времени появления на свет императора Александра III.
Гости смогут познакомиться с историями о том, как император оказывал поддержку музыканту. Среди экспонатов — коронационное кресло Александра III, его парадный мундир, платье Марии Федоровны, сценический наряд Петра Чайковского, а также первое издание клавира «Евгения Онегина», на котором есть подпись композитора.
Организаторы отмечают, что экспозиция будет открыта до 12 апреля.
Культурные мероприятия, приуроченные к юбилеям заметных деятелей, проходят в Санкт-Петербурге регулярно. Так, в городе в этом году начала работу выставка, посвящённая архитектору Карлу Росси — её можно будет посетить вплоть до конца следующего года.