Заячий остров без зайцев: переводческая ошибка, ставшая легендой Петербурга

Санкт-Петербург — город, чья основательность и величие скрывают множество курьезных историй. Он раскинулся на островах — их количество точно не установлено, но считается, что их около 43.

Среди этой водной мозаики центральное место занимает Заячий остров — колыбель города, место, откуда Петр Великий начал возводить своё детище.

Однако название острова всегда вызывало недоумение: почему на “Заячьем” острове нет ни одного зайца?

Петр, сапог и две версии царского гнева

С зарождением Санкт-Петербурга неразрывно связана фигура Петра I и его решимость создать новую столицу. Логично, что местом для Петропавловской крепости был выбран именно Заячий остров.

Вопрос же о происхождении названия породил две яркие, но, как выяснилось, не соответствующие действительности легенды.

Первая гласит, что когда основатель города прибыл на остров для осмотра места под крепость, его встретил заяц. Зверёк, проявив небывалую дерзость, прыгнул прямо на сапог русского царя.

Петр, обескураженный таким поведением, приказал назвать остров Заячьим, а смелого зайца, по преданию, доставили к Екатерине Алексеевне для забавы.

Вторая, более драматичная версия, повествует о том, что Петр прибыл в ярости, чтобы наказать плотников за медленное возведение дерево-земляного укрепления. В момент, когда царь ступил на берег, на его сапог прыгнул заяц.

“Петр был обескуражен, потом расхохотался (о ярости, которая его одолевала ранее, он уже и позабыл) и повелел в честь такого смелого зайца… назвать целый остров”.

Финское наследие и проза жизни

На самом же деле, истина оказалась куда более прозаичной и связанной с лингвистикой. На финских картах того времени остров значился как «Янисаари».

Прибывшие с Петром сподвижники, услышав это название, поспешно разделили его на части, посчитав, что «янис» означает «заяц» (jänis), а «саари» — «остров» (saari).

“На самом же деле все гораздо прозаичнее. На финских картах того времени остров именовался «Янисаари»… Но что же было на самом деле? У острова было название не jänis-saari, а jääninsaari (или jäänisaari) — «остров Ивана Купалы»”.

Языческие ритуалы под стенами крепости

Это открытие переносит фокус с милых зверьков на древние традиции.

“С древних времен на этом острове праздновали Купалу. Жгли большой костер, веселились, водили хороводы”.

По всей видимости, до прихода христианства остров служил местом совершения языческих ритуалов. Эта традиция имела продолжение:

“Во времена шведского владычества здесь была построена деревянная церковь. Эта постройка, по воспоминаниям современников, сохранялась до конца XIX века на территории Петропавловской крепости. Потом она случайно сгорела”.

Водная стихия против ушастых

Помимо переводческой ошибки, существует и более прагматичная причина отсутствия зайцев. Остров, как и многие другие части Петербурга, регулярно затапливался во время наводнений.

“Конечно, остров, как и все другие части Петербурга, затапливался во время наводнений, поэтому если зайцы бы там и жили, то до первого такового (Мазаев бы не хватило на всех)”.

Жизнь в таких условиях была бы несовместима с жизнью даже самого смелого зайца.

Сегодня прогуливаясь по территории Петропавловской крепости, можно обнаружить множество фигурок зайчиков, но все они — скульптуры.

Ирония истории в том, что самый главный остров города обязан своим названием не фауне, а ошибке перевода, связанной с древним летним праздником.