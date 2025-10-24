Магазин, в который заходили Балабанов и Балагов: история «Порядка слов» в Петербурге

На Фонтанке, среди вывесок и витрин, есть место, где всё начинается не с продаж, а с разговоров. Здесь книги стоят тесно, но между ними хватает пространства для мыслей. «Порядок слов» — книжный, который вырос из любопытства и превратился в одно из самых влиятельных культурных мест Петербурга.

Магазин, где всё время что-то происходит

Когда Константин Шавловский из журнала "Сеанс" и Анна Изакар, бывшая директор проекта О.Г.И., открывали магазин, они не собирались просто торговать книгами. Это было пространство, где режиссёры, поэты и киноведы чувствовали себя дома.

За десять лет в "Порядке слов" побывали Алексей Балабанов, Кантемир Балагов, Дуня Смирнова, Юрий Норштейн, Лев Лурье. Здесь читали стихи, показывали короткометражки, спорили о смысле кадра и поэзии.

В какой-то момент стало ясно: книжный магазин давно перестал быть магазином.

Следующий шаг — издательство

Из этого разговора родилось издательство. Оно выпускает книги, которых не хватает на полках — по кино, философии, искусству и современной поэзии.

Так вышли "Советский экспрессионизм" Марголита и "Три степени свободы" Олега Нестерова.

Премия, которая даёт старт

В 2014 году команда запустила поэтическую премию имени Аркадия Драгомощенко. Её лауреаты — молодые авторы, которым ещё нет 27. Победа здесь означает не славу, а возможность издать свою первую книгу и попасть в ту самую культурную среду, где важнее содержание, чем форма.

Независимость как форма жизни

Сегодня у "Порядка слов" есть филиал на "Ленфильме", партнёрство с кинофестивалями и тысячи проведённых событий. Но главное он остаётся независимым. Без спонсоров и громких заявлений, просто продолжает делать то, ради чего появился: давать место для разговора и смысла.