Гороскоп Мариинского театра: что звёзды говорят о гармонии и сцене, рождённой под знаком Весов

2 октября 1860 года в Петербурге на Театральной площади зал зазвучал музыкой Михаил Глинка: опера "Жизнь за царя" открыла сезон нового здания, названного в честь императрицы Марии Александровны.
Если верить звёздам, театр родился под знаком Весов (24 сентября – 23 октября).
Кто он по гороскопу
Покровитель Весов — Венера, планета утончённости и эстетики. Весы чувствуют форму и пропорцию, ценят красоту, но не выносят хаоса.
- Весы ищут баланс — и Мариинский как театр соединяет музыку, балет, оперу: камераду искусства и технику сцены.
- Весы — природные дипломаты. Мариинский часто становился мостом между Россией и Европой, между классикой и экспериментом.
Совпадения, в которые легко поверить
Мариинский театр и правда словно создан под знаком Весов. Он всегда ищет баланс — между классикой и современностью, между роскошью сцены и простотой человеческого чувства.
Здесь всё выстроено по законам меры: от архитектуры зала до движений балета. Весы не любят крайностей — и Мариинка тоже не гонится за эффектом, а выбирает гармонию.
Что ему предсказывают звёзды
Весам всегда важно держать баланс. Значит, Мариинский и дальше будет искать золотую середину — между классикой и экспериментом, сценой и технологией, Петербургом и миром.