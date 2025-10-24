Как петербургский фармацевт создал первое русское лекарство для экспорта

Его аптека работала при царях, при Советах и даже во время блокады.

На Васильевском острове есть место, где история фармации началась задолго до фармацевтических концернов. Аптека доктора Пеля — это не просто лавка с пузырьками, а лаборатория, где изобрели ампулу, боролись с подделками и создавали лекарства, которыми пользовался Императорский двор.

От немецкой точности к русскому упорству

На 7-й линии аптека существовала ещё при Екатерине II, но настоящая история началась в середине XIX века, когда её купил немецкий фармацевт Вильгельм Христофор Эренфрид Пель, известный русским клиентам как Василий Васильевич. Он ввёл лабораторную работу, привёз оборудование из Европы и первым в Петербурге поставил аптеку на научную основу.

Пель боролся с поддельными лекарствами, а в подвале аптеки создал химическую лабораторию — одну из первых в городе.

Изобретение, изменившее медицину

В 1875 году аптеку возглавил его сын Александр Пель. Он придумал простое, но гениальное решение: ампулу — герметичную стеклянную ёмкость, где лекарство можно хранить стерильно и дозированно. Изобретение быстро разошлось по миру, а препарат "Спермин Пеля" стал первым российским лекарством, экспортированным за границу.

При Александре Васильевиче аптека стала поставщиком Императорского двора, а фамилия Пель превратилась в бренд надёжности.

Аптека, которая не закрывалась

После революции предприятие национализировали, но аптека продолжала работать — даже в годы блокады Ленинграда здесь продавали лекарства.

Пожар 2005 года уничтожил часть интерьеров, но в 2010-м здание восстановили.

Сегодня в старинных залах снова пахнет травами и спиртом — аптека действует, а рядом работает музей, рассказывающий её историю.