Как в Петербурге стало на один остров больше: история появления Новой Голландии - строили на зависть жителям Нидерланд

Опубликовано: 26 октября 2025 11:00
Как в Петербурге стало на один остров больше: история появления Новой Голландии - строили на зависть жителям Нидерланд
Фото: Городовой.ру

Уникальный проект, равных которому нет.

Когда-то Петербург состоял из сорока двух островов. Потом стал сорока трёх. «Новая Голландия» — единственный рукотворный остров города, созданный не природой, а волей Петра I.

В 1719 году между Невой и Мойкой прорыли два канала — Крюков и Адмиралтейский. Так появился новый кусок суши, задуманный для нужд судостроителей Адмиралтейства. Здесь сушили корабельный лес, хранили инструменты и строили галеры. Всё — по голландскому образцу, отсюда и название.

Позже остров застроили кирпичными складами и знаменитой аркой Валлен-Деламота — одной из самых узнаваемых в Петербурге. В XIX веке здесь разместилась морская тюрьма «Бутылка», потом лаборатории, где работал Менделеев и испытывали бездымный порох.

А теперь это место свободы. Вместо арестантов — художники и семьи с детьми, вместо сторожевых постов — кафе и галереи. Петербургский остров, когда-то закрытый решётками, стал одним из самых открытых и красивых мест города.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
