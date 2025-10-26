Как в Петербурге стало на один остров больше: история появления Новой Голландии - строили на зависть жителям Нидерланд

Новости по теме

Не только «Бутылка» Новой Голландии — круглый дом Петербурга, где жила семья Пушкина

Перейти

Крюков канал: кто такой был подрядчик Крюков и почему его канал стал одним из самых живописных в Петербурге?

Перейти

Памятник царю-плотнику: почему был утрачен монумент Петра с топором на Адмиралтейской набережной

Перейти

Рецепт, переживший революции: загадка императорского супа «Петр Великий»

Перейти

Ложь в резюме может стоить свободы: что грозит за неправду при поиске работы

Перейти