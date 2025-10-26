«Главное — Доширак не прикрывать айфоном»: петербуржцы обсуждают цены на квартиры в Северной столице

Квартиры дорожают, а петербуржцы спорят нормальный это процесс или нет.

В 2025 году квартиры-студии до 32 квадратных метров в новостройках России стали дороже в среднем на 10,3%. Средняя цена такого жилья достигла 4,3 миллиона рублей, пишет КП.

Особенно заметен рост цен в крупных городах — в 63 регионах. В Санкт-Петербурге маленькие квартиры подорожали на 4,2%, средняя стоимость теперь около 6,6 миллиона рублей.

В Ленинградской области цены выросли чуть меньше — на 3,5%, до 4,6 миллиона рублей.

Почему растут цены на студии?

Главная причина — устойчивый спрос. Малогабаритное жильё всё ещё считается более доступным вариантом для покупки, особенно по сравнению с просторными квартирами.

Многие покупатели выбирают студии как первый шаг на рынке недвижимости. Даже на фоне дорогой ипотеки спрос на такой формат остаётся высоким.

Дополнительные факторы

Эксперты отмечают, что рост цен влияют и региональные особенности, например снижение строительства малогабариток в некоторых регионах.

В Петербурге сейчас можно найти проекты с квартирами-студиями по ценам от 3,5 до 6,5 миллионов рублей, в зависимости от района и качества новостройки.

Что это значит для покупателя?

Цены уже выросли и могут продолжать расти. Петербуржцы считают цены слишком большими и рассуждают об этом в соцсетях.

«Реальная средняя зарплата в СПб не превышает 80000 рублей на руки. В районе 7 лет надо питаться «святым духом», чтобы купить конуру под названием студия, где может более менее проживать один человек»;

«Не могут бетонные коробки столько стоить — цена завышена в несколько раз, не исключено, что был сговор застройщиков»;

«Заоблачные цены на квартиры. Нужно быть главным инженером на заводе, чтобы купить себе студию», — пишут местные жители.

Однако есть и противоположное мнение.

«Кто имеет желание, тот ищет место под солнцем, а кто нет и вечно скулит как все плохо»;