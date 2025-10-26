Музыка и память в одном маршруте: в Центральном районе Петербурга открыли два новых сквера — Джазовый и имени Галины Старовойтовой

В Центральном районе завершили работы по обновлению двух городских зон — сквера имени Галины Старовойтовой на Суворовском проспекте и Джазового сквера, расположенного на Загородном проспекте.
В сквере Старовойтовой проложили новые дорожки, уложили свежие газоны, установили современные ограждения и разместили скамьи. Здесь появились более 1100 новых растений.
На соседней территории Джазового сквера организовали тематическую рекреационную зону, добавили детскую площадку в виде музыкальных инструментов, обустроили сцену для выступлений, а также обеспечили доступность для людей с ограниченными возможностями.
В Джазовом сквере сохранили свыше 90 взрослых деревьев, 669 кустарников, а также посадили ещё около 600 новых растений. Поблизости обновили и спортивную площадку, где теперь можно заниматься воркаутом, игрой в теннис и баскетбол.
Городские власти сообщают, что к 2025 году в Санкт-Петербурге планируют открыть более 50 новых общественных пространств. С 2019 года их общее количество должно превысить 330 площадок.