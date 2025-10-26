Слова, которые москвичи говорят иначе: режут слух коренных петербуржцев

Москва и Петербург — словно два диалекта одной страны. Формально язык один, но попробуй произнеси в столице «парадная» — и на тебя посмотрят, как на героя комедии. Зато в Петербурге слово «подъезд» звучит так же неуместно, как «шаурма» на Невском.

Лингвистические различия между двумя городами — это не просто забавные мелочи, а отражение ментальности. В Москве всё звучит утилитарно: водолазка, бордюр, батон. В Петербурге — чуть артистичнее: бадлон, поребрик, булка. Даже курица здесь превращается в «куру» (и да, «греча» — не ошибка, а уважение к краткости).

Порой кажется, что эти слова придуманы нарочно, чтобы петербуржец и москвич не слились в один акцент. Одни «входят в парадную», другие «заходят в подъезд». Одни едут по «карману», другие сворачивают на «боковую». Но именно в этих мелочах — гордость за свой город и тот самый локальный шарм, который не переведёшь ни на какой словарь.

Так что если москвич вдруг скажет «бордюр» — не поправляйте. А если петербуржец попросит «булку», не уточняйте, сладкая ли. Просто улыбнитесь: вы на границе двух языков, которые оба называются русским.