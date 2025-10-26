Городовой / Общество / Слова, которые москвичи говорят иначе: режут слух коренных петербуржцев
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Названы 11 самых благоустроенных городов России: путешественник побывал во всех и поделился впечатлениями Общество
«Это мода из города, пережившего блокаду»: реакция Парижа на коллекции из Ленинграда Город
Самая красивая деревня России из списка ЮНЕСКО: чем прославилось село Вятское под Ярославлем Общество
Подземный Петербург, о котором молчат экскурсоводы: что скрывает заброшенный «Красный треугольник» на Обводном канале Общество
Зелёная премьера в Сампсониевском саду: высадили каштаны, ивы и ели Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

Слова, которые москвичи говорят иначе: режут слух коренных петербуржцев

Опубликовано: 26 октября 2025 15:00
москвичи и петербуржцы
Слова, которые москвичи говорят иначе: режут слух коренных петербуржцев
Фото: Городовой.ру

Казалось бы так похожи, но предпочтения свои.

Москва и Петербург — словно два диалекта одной страны. Формально язык один, но попробуй произнеси в столице «парадная» — и на тебя посмотрят, как на героя комедии. Зато в Петербурге слово «подъезд» звучит так же неуместно, как «шаурма» на Невском.

Лингвистические различия между двумя городами — это не просто забавные мелочи, а отражение ментальности. В Москве всё звучит утилитарно: водолазка, бордюр, батон. В Петербурге — чуть артистичнее: бадлон, поребрик, булка. Даже курица здесь превращается в «куру» (и да, «греча» — не ошибка, а уважение к краткости).

Порой кажется, что эти слова придуманы нарочно, чтобы петербуржец и москвич не слились в один акцент. Одни «входят в парадную», другие «заходят в подъезд». Одни едут по «карману», другие сворачивают на «боковую». Но именно в этих мелочах — гордость за свой город и тот самый локальный шарм, который не переведёшь ни на какой словарь.

Так что если москвич вдруг скажет «бордюр» — не поправляйте. А если петербуржец попросит «булку», не уточняйте, сладкая ли. Просто улыбнитесь: вы на границе двух языков, которые оба называются русским.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».