Бум мошенничества с продажей квартир: риелторы предложили новый способ защиты покупателей
Бум мошенничества с продажей квартир: риелторы предложили новый способ защиты покупателей

Опубликовано: 26 октября 2025 18:00
продажа недвижимости
Бум мошенничества с продажей квартир: риелторы предложили новый способ защиты покупателей
Фото: Городовой.ру

Вот на что обращать внимание потенциальному покупателю.

Риелторы рассказали, что только за первое полугодие 2025 года возбуждено более пяти тысяч дел, связанных с мошенничеством в сфере недвижимости.

Чтобы сократить число подобных случаев, Российская гильдия риэлторов разработала стандарт проверки продавца квартиры — фактически, алгоритм, по которому специалисты смогут заранее понять, не находится ли владелец жилья под контролем мошенников.

По словам экспертов, обманывают сегодня не только пожилых людей: чаще всего жертвами становятся россияне от 25 до 44 лет. Особенно уязвимы те, кто переживает стресс, недавно потерял близких или просто отличается излишней доверчивостью.

Есть даже отдельная категория — так называемые «бабушки 007»: люди, уверенные, что участвуют в секретных операциях по борьбе с мошенниками. Они внешне полностью вменяемы и нередко успешно проходят медосвидетельствование.

Теперь риелторам советуют задавать продавцам дополнительные вопросы — есть ли у них другое жильё, куда они собираются переехать, кто их родственники, планируют ли передавать деньги третьим лицам. Любое уклонение от таких тем может означать, что человек находится под чужим влиянием.

Покупателям тоже рекомендуют быть внимательнее: обращать внимание, не волнуется ли продавец, не переписывается ли с кем-то во время встречи и не предлагает ли подозрительно низкую цену.

Если есть малейшие сомнения, специалисты советуют сразу обращаться в полицию. По словам юристов, банки тоже начали активнее помогать предотвращать преступления — они блокируют подозрительные переводы и операции. отмечает РГ.

Новые правила должны сделать рынок жилья безопаснее и защитить и продавцов, и покупателей от потери квартиры и денег.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
