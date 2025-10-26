Городовой / Общество / Названы 11 самых благоустроенных городов России: путешественник побывал во всех и поделился впечатлениями
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Эксклюзив
Общество Спорт

Названы 11 самых благоустроенных городов России: путешественник побывал во всех и поделился впечатлениями

Опубликовано: 26 октября 2025 17:30
благоустроенный город
Фото: Городовой.ру

Протестировал топ от Минстроя.

Турист рассказал, что объехал всю страну — от Подмосковья до Кавказа — и убедился: комфорт жить по-настоящему можно не только в столице. Среди самых благоустроенных городов России он назвал Суздаль, Арзамас, Старую Руссу, Тулу, Грозный, Рузу, Петербург, Великий Новгород, Ханты-Мансийск, Зеленоградск и, конечно, Москву.

По его словам, Суздаль и Арзамас заметно преобразились — вычищены улицы, отреставрированы храмы, но при этом потерялась немного прежняя провинциальная тишина.

В Старой Руссе, отметил он, стало особенно приятно гулять: свежий воздух, чистые набережные и отреставрированные курортные зоны. Тула, по его впечатлениям, изменилась до неузнаваемости, а Грозный поразил масштабом обновлений — будто построен заново.

Больше всего путешественника удивила Руза: маленький подмосковный городок оказался чистым, уютным и очень ухоженным. Петербург он назвал городом контрастов — парадные фасады блистают, но стоит свернуть во двор, и сразу ощущается другая реальность.

Великий Новгород, по его словам, приятно удивил: город стал заметно современнее, не потеряв исторического облика.

Ханты-Мансийск показался образцово благоустроенным для северного города, Зеленоградск — почти европейским курортом, где даже кошки выглядят довольными жизнью. А на вершине списка, признал он, закономерно оказалась Москва: как бы её ни ругали, именно здесь благоустройство ощущается в каждой детали — от парков до дворов.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
