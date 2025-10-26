Сырники из «Красного&Белого» покорили россиянку: говорит, что ходит за ними как на работу

Покупательница рассказала, что в магазинах «Красное&Белое», куда она заходит регулярно, продавцы уже узнают её и даже заранее откладывают любимые продукты — особенно сырники из Талицы.

По её словам, это и забавно, и удобно, хотя, если посчитать, сколько она уже потратила на эти сырники, сумма получится внушительная. Тем не менее, она уверяет, что до сих пор в восторге от них и советует всем попробовать.

В этот раз, признаётся покупательница, планировала взять только самое необходимое, но, как это часто бывает, на полках оказалось слишком много новинок. Она заметила, что ассортимент магазина меняется по сезонам — некоторые продукты появляются лишь раз в году.

Сырники, хоть и пролежали несколько дней, оказались всё такими же вкусными: творог не скис, а структура не изменилась. Цена выросла до 139 рублей, но, по её мнению, это всё ещё дешевле, чем в других магазинах. К ним она обычно добавляет греческий йогурт — получается идеальный завтрак.

Из спонтанных покупок — «Choco-Pie», молоко и немного сладостей у кассы. Женщина отметила, что цены в «КБ» заметно ниже, чем в супермаркетах: например, те же пирожные в других магазинах стоят почти в полтора раза дороже.

Особенно ей понравилась искусственная икра, которая, по её словам, почти не отличается от настоящей, если не считать цену — в десять раз ниже. Для бутербродов и украшения блюд — самое то.

Отдельная радость — появление свежих фруктов. В этот раз она купила яблоки: сладкие, ароматные, без кислинки. Пусть и дороже ста рублей за упаковку, зато без разочарований.

Покупательница признаётся, что устоять у кассы трудно — слишком много соблазнов: рулеты, мармелад, пончики, дешёвые конфеты, отметила автор Дзен-канала «O-milla на Севере».

Зато нашла «Фругурт» — йогурты, знакомые ей ещё с детства. Теперь они продаются и в бутылках. По вкусу — не такие яркие, как дорогие аналоги, но зато доступные и без заменителей.