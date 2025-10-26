Звонки от «Центробанка» ушли в прошлое: мошенники воруют деньги у петербуржцев через «видеоролики» в мессенджерах

Петербуржцев предупредили о новой схеме кибермошенничества: злоумышленники рассылают поддельные видеофайлы, которые внешне выглядят как обычные ролики от знакомых, но на деле содержат вредоносное программное обеспечение.
Как сообщили в пресс-службе УБК ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, при открытии таких видео на устройство устанавливается вирус, который даёт преступникам удалённый доступ к онлайн-банку. После этого они могут управлять счетами жертвы и списывать деньги.
Особую опасность представляют видеоархивы — вредонос активируется при распаковке файла и получает полный контроль над телефоном или компьютером.
Полиция советует горожанам не открывать видео и ссылки из непроверенных источников, даже если они пришли от знакомых.
Также важно не скачивать подозрительные архивы, установить антивирус и регулярно обновлять систему. При малейших признаках взлома — немедленно обращаться в банк и менять пароли.