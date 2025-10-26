Городовой / Общество / Звонки от «Центробанка» ушли в прошлое: мошенники воруют деньги у петербуржцев через «видеоролики» в мессенджерах
Звонки от «Центробанка» ушли в прошлое: мошенники воруют деньги у петербуржцев через «видеоролики» в мессенджерах

Опубликовано: 26 октября 2025 23:00
Мошенники
Фото: Городовой.ру

Чего аферистам не занимать, так это выдумки. А вот чести и достоинства не хватает.

Петербуржцев предупредили о новой схеме кибермошенничества: злоумышленники рассылают поддельные видеофайлы, которые внешне выглядят как обычные ролики от знакомых, но на деле содержат вредоносное программное обеспечение.

Как сообщили в пресс-службе УБК ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, при открытии таких видео на устройство устанавливается вирус, который даёт преступникам удалённый доступ к онлайн-банку. После этого они могут управлять счетами жертвы и списывать деньги.

Особую опасность представляют видеоархивы — вредонос активируется при распаковке файла и получает полный контроль над телефоном или компьютером.

Полиция советует горожанам не открывать видео и ссылки из непроверенных источников, даже если они пришли от знакомых.

Также важно не скачивать подозрительные архивы, установить антивирус и регулярно обновлять систему. При малейших признаках взлома — немедленно обращаться в банк и менять пароли.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
