Звонки от «Центробанка» ушли в прошлое: мошенники воруют деньги у петербуржцев через «видеоролики» в мессенджерах

Новости по теме

«Она единственная»: как защитить детей от ветрянки и стоит ли делать прививку от вируса

Перейти

Пламя не вспыхнуло, а решётка — да: петербургскую блогершу на два месяца взяли под стражу за попытку поджога здания МВД в Купчино

Перейти

Станция «Владимирская», глобус-планетарий и ремонт Казанского: доступ к уникальным архивам Петербурга скоро станет открыт

Перейти

«В Африке акулы, гориллы, крокодилы и тропические вирусы»: распространится ли «болезнь согнутых» по России после первого завозного случая

Перейти

«Не надо ажиотажа»: автоюрист раскрыл причины отказа МВД от «возрастных» ограничений

Перейти