Собирают невинные девицы по ночам? Из-за чего фисташки такие дорогие

Если ты купил килограмм, то значит деньги водятся.

Фисташка — орех, который заставляет задуматься: за что, собственно, такая цена? Ты стоишь у прилавка, видишь — тысяча+ рублей за килограмм, и всё равно берёшь. Потому что вкус — хруст, соль, аромат — идеальное сочетание. Но если копнуть глубже, окажется, что каждая фисташка — почти как ювелирное изделие.

Редкий урожай и ночная смена

Фисташковое дерево не любит торопиться. Оно начинает плодоносить только спустя десять лет после посадки. И делает это через год, максимум давая 10–12 килограммов орехов.

А теперь — самое интересное. Собирать их можно только ночью, но не невинные девицы, хотя и такие шутки были популярны в 90-е. Днём растение выделяет эфирные масла, от которых человека мутит, кружится голова и буквально «накрывает». Вот почему рабочие выходят под луну — чтобы не отравиться.

Почему так дорого

Дефицит, ручной сбор, транспортировка из Турции и США — всё это складывается в цену. Но добавь сюда «фисташковую мафию». Да, она существует: в Турции банды на грузовиках таранят деревья, воруют урожай и сбывают его на чёрном рынке.

Сады приходится охранять, а охрана — это расходы. В итоге килограмм фисташек становится роскошью, как хороший кофе.

Что в них полезного

Фисташки — не просто вкус, а концентрация пользы. Калий держит давление и нервную систему в норме, магний и фосфор отвечают за обмен веществ, биотин помогает сжигать жиры. Железо поддерживает иммунитет. Дневная норма — всего 15 орехов для взрослого и 7 для ребёнка.

И всё же осторожно

Сто граммов фисташек — это 570 калорий. Плюс они входят в список сильных аллергенов. При непереносимости возможен зуд, отёк и даже анафилактический шок. Так что хрустеть ими стоит с уважением — как редким, дорогим удовольствием.