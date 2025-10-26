Городовой / Общество / На Троицком мосту нашли загадочную старинную гравировку: что за «Ф. Санъ-Галли» оставил свой след в Петербурге
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Общество

На Троицком мосту нашли загадочную старинную гравировку: что за «Ф. Санъ-Галли» оставил свой след в Петербурге

Опубликовано: 26 октября 2025 22:00
Фото: Городовой.ру

Когда ты богат, то история сохранит твое имя. Порой в неожиданных местах.

Если внимательно присмотреться к чугунным решёткам центральных пролётов Троицкого моста, можно заметить клеймо: «Ф. Санъ-Галли». Тот самый инженер и промышленник, чьё имя когда-то значило для Петербурга не меньше, чем «Мерседес» для Штутгарта.

Олег Еверзов, автор, который уже находил на мосту метку «Ф. Вигандъ. Ревель», вернулся туда снова — и на этот раз заметил ещё одну подпись истории. Теперь оба производителя — Виганд и Санъ-Галли — словно ведут невидимый диалог сквозь века.

Гравировки расположены на центральных пролётах моста, а у крайних решёток их нет. Локация точная: Троицкий мост, координаты 59.948753, 30.327474, отмечает петербуржец Олег Еверзов на Дзене.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
