«Иначе пережарятся»: секреты приготовления блюда яйцо-кокот

Яйцо-кокот — незатейливое и очень вкусное блюдо с интересной литературной историей.
Запечённые не на сковороде, а в маленьких специальных фарфоровых или глиняных формочках яйца готовятся в духовке или на пару.
Так они получаются нежными, с тёплой глянцевой серединкой. В итоге блюдо напоминает яичницу глазунью, но с более изящным видом и мягкой текстурой.
История и связь с «Мастером и Маргаритой»
Для многих российских гурманов яйцо-кокот навсегда ассоциируется с классикой Булгакова.
В романе «Мастер и Маргарита» в ресторане в Доме Грибоедова упоминается именно это блюдо — «яйца-кокот с шампиньоновым пюре в чашечках».
Старожилы даже вспоминают об этом ресторане со знаменитым меню, в котором были не только яйца-кокот, но и другие необычные блюда — стерлядь, трюфели, перепела.
Рецепт
Шеф-повар Денис Перевоз дал «Городовому» рецепт этого знаменитого блюдаю
|Ингредиенты
|Количество
|Яйца
|2 шт
|Сливки (20-33%) или сметана
|2 ст. ложки
|Сливочное масло
|для смазывания
|Соль, свежемолотый черный перец
|по вкусу
|Свежая зелень (петрушка, укроп, зеленый лук)
|для подачи
Приготовление
- Разогреваем духовку. Щедро смазываем кокотницы изнутри сливочным маслом.
- На дно каждой формочки вылейте по 1 столовой ложке сливок. Это не даст яйцу стать «резиновым» и добавит нежности.
- Аккуратно разбейте яйцо в формочку поверх сливок. Старайтесь не повредить желток.
- Собираем водяную баню.
- Расставляем кокотницы в глубокой форме для запекания. Наполните эту форму горячей водой так, чтобы она доходила примерно до середины высоты кокотниц.
Именно водяная баня гарантирует, что яйца приготовятся нежно и равномерно, а не схватятся комками.
- Поставьте форму в разогретую духовку. Время приготовления: 10-15 минут. Все зависит от вашей духовки и желаемой консистенции желтка.
- Достаньте кокотницы из духовки и воды. Посолите, поперчите прямо в формочке, посыпьте свежей зеленью.
- Подавайте немедленно, прямо в горячих кокотницах, с ломтиками поджаренного хлеба или тостами, чтобы макать в яйцо.
«Низкая температура в духовке и водяная баня — залог успеха. Не спешите и не повышайте температуру, иначе яйца пережарятся.
Всегда наливайте в форму для водяной бани, горячую воду из-под крана или чайника. Холодная вода значительно увеличит время приготовления.
Солите яйцо уже в конце приготовления. Если посолить сырое яйцо, оно может дать жидкость», — отмечает эксперт.