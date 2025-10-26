«Иначе пережарятся»: секреты приготовления блюда яйцо-кокот

Если хотите удивить семью или гостей простым, но необычным завтраком — яйцо-кокот из «Мастера и Маргариты» — прекрасный выбор.

Яйцо-кокот — незатейливое и очень вкусное блюдо с интересной литературной историей.

Запечённые не на сковороде, а в маленьких специальных фарфоровых или глиняных формочках яйца готовятся в духовке или на пару.

Так они получаются нежными, с тёплой глянцевой серединкой. В итоге блюдо напоминает яичницу глазунью, но с более изящным видом и мягкой текстурой.

История и связь с «Мастером и Маргаритой»

Для многих российских гурманов яйцо-кокот навсегда ассоциируется с классикой Булгакова.

В романе «Мастер и Маргарита» в ресторане в Доме Грибоедова упоминается именно это блюдо — «яйца-кокот с шампиньоновым пюре в чашечках».

Старожилы даже вспоминают об этом ресторане со знаменитым меню, в котором были не только яйца-кокот, но и другие необычные блюда — стерлядь, трюфели, перепела.

Рецепт

Шеф-повар Денис Перевоз дал «Городовому» рецепт этого знаменитого блюдаю

Ингредиенты Количество Яйца 2 шт Сливки (20-33%) или сметана 2 ст. ложки Сливочное масло для смазывания Соль, свежемолотый черный перец по вкусу Свежая зелень (петрушка, укроп, зеленый лук) для подачи

Приготовление

Разогреваем духовку. Щедро смазываем кокотницы изнутри сливочным маслом. На дно каждой формочки вылейте по 1 столовой ложке сливок. Это не даст яйцу стать «резиновым» и добавит нежности. Аккуратно разбейте яйцо в формочку поверх сливок. Старайтесь не повредить желток. Собираем водяную баню. Расставляем кокотницы в глубокой форме для запекания. Наполните эту форму горячей водой так, чтобы она доходила примерно до середины высоты кокотниц.

Именно водяная баня гарантирует, что яйца приготовятся нежно и равномерно, а не схватятся комками.

Поставьте форму в разогретую духовку. Время приготовления: 10-15 минут. Все зависит от вашей духовки и желаемой консистенции желтка. Достаньте кокотницы из духовки и воды. Посолите, поперчите прямо в формочке, посыпьте свежей зеленью. Подавайте немедленно, прямо в горячих кокотницах, с ломтиками поджаренного хлеба или тостами, чтобы макать в яйцо.