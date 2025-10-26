Тайное послание спряталось на стене: гравировка, которую на Невском не видели даже петербуржцы

А все потому, что нужно упасть на колени, чтобы ее заметить.

В сердце Невского проспекта, среди бесконечных витрин и вывесок, прячется крошечная надпись, способная ввести в ступор любого краеведа. Её не заметить — проще простого. Зато, если присмотреться, можно увидеть настоящую реликвию — дореволюционную гравировку с лаконичной подписью: «Георгiи ЛИСТЪ. Москва».

Увидеть её без подсказки почти невозможно. Гравировка спрятана в самом низу фасада, у двери, буквально в десяти сантиметрах от земли — там, где взгляд редко задерживается. Но именно в этой невидимости и кроется её очарование: знак века XIX, переживший империи и войны, дожил до наших дней, будто назло всем ремонтам.

Имя на камне — не просто инициалы. Георгий Адольфович Лист — московский промышленник, владелец завода по механической обработке камня, основанного в 1896 году. Его предприятие — «Торговый дом Н.Н. Лист и К°» — снабжало гранитом и мрамором Петербург и Москву. В дореволюционных справочниках указано: контора на Тверском бульваре, завод — на Пресне, собственный дом — на Камер-Коллежском валу. Люди вроде Листа оставляли следы в архитектуре, а теперь их имена возвращаются из-под пыли, отмечает петербуржец Олег Еверзов на Дзене.

Без подсказки эту гравировку не найти. Автор признался: если бы не помощь петербурженки Яны Нарович, он бы и не догадался заглянуть под пандус. Исторические детали подсказал краевед Валерий Леонов, чей материал в Живом Журнале стал отправной точкой для расследования.

Так, по крупицам, собирается живое дыхание старого Петербурга. Маленькие таблички, надписи, выбитые в граните, оказываются свидетелями другой эпохи. Прогуливаясь по Невскому, загляните под ноги — возможно, именно там, у дома №11, вас ждет история, которой больше века.А в