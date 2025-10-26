Городовой / Общество / Тоже не понимаете, почему в храмах устанавливают ценники: священник объяснил нюансы торговли в церкви
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Тоже не понимаете, почему в храмах устанавливают ценники: священник объяснил нюансы торговли в церкви

Опубликовано: 26 октября 2025 21:30
церковная лавка
Фото: Городовой.ру

По логике, каждый должен дать столько, сколько позволяет его положение.

«Городовой» обратился к отцу Феодориту с вопросом, который часто вызывает споры даже среди верующих: почему в церквях указывают цены — ведь, казалось бы, пожертвование должно быть добровольным.

По словам священника, формально всё именно так: «В принципе — не должны. Это пожертвование».

Но, как уточняет отец Феодорит, реальность устроена куда сложнее и даже храмы вынуждены существовать в рыночных отношениях:

«По факту — иначе храм не выживет, т.к. храм живёт за счёт этих денег. Надо же платить и за коммунальные услуги, и зарплату священникам (она, как правило, небольшая).

И тем, кто в храме работает тоже платить зарплату, также финансировать благотворительные проекты, и платить епархиальный взнос».

Так что ценники — не способ «заработать на вере», а, скорее, вынужденная мера, чтобы храм мог оставаться открытым и продолжать помогать людям.

Игорь Мустафин Федор Никонов
