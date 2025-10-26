Тоже не понимаете, почему в храмах устанавливают ценники: священник объяснил нюансы торговли в церкви

«Городовой» обратился к отцу Феодориту с вопросом, который часто вызывает споры даже среди верующих: почему в церквях указывают цены — ведь, казалось бы, пожертвование должно быть добровольным.
По словам священника, формально всё именно так: «В принципе — не должны. Это пожертвование».
Но, как уточняет отец Феодорит, реальность устроена куда сложнее и даже храмы вынуждены существовать в рыночных отношениях:
«По факту — иначе храм не выживет, т.к. храм живёт за счёт этих денег. Надо же платить и за коммунальные услуги, и зарплату священникам (она, как правило, небольшая).
И тем, кто в храме работает тоже платить зарплату, также финансировать благотворительные проекты, и платить епархиальный взнос».
Так что ценники — не способ «заработать на вере», а, скорее, вынужденная мера, чтобы храм мог оставаться открытым и продолжать помогать людям.