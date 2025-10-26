«Она должна выйти сухой»: как приготовить паровые булочки из рисовой муки

Новости по теме

В этих словах школьники чаще всего ошибались на «Тотальном диктанте»: справитесь ли вы? (тест)

Перейти

Тест для тех, кто не хочет бить баклуши: только истинные знатоки русского языка правильно определят смысл 12 фразеологизмов

Перейти

ДНК-тест, раскопки и изучения документов: что об Иване Сусанине рассказали исследователи

Перейти

Что вы знаете о поэтах? Небанальный тест, который поставит в тупик

Перейти

Эти продукты «Ермолино» россияне рекомендуют чаще всего: честный тест

Перейти