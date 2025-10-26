Городовой / Общество / «Она должна выйти сухой»: как приготовить паровые булочки из рисовой муки
«Она должна выйти сухой»: как приготовить паровые булочки из рисовой муки

Опубликовано: 26 октября 2025 14:00
рисовые булочки
«Она должна выйти сухой»: как приготовить паровые булочки из рисовой муки
globallookpress/ gourmet-vision

Как приготовить идеальные булочки, которые тают во рту.

Булочки на пару из рисовой муки — это деликатное лакомство, которое может показаться сложным в приготовлении.

Однако, следуя проверенному рецепту и некоторым секретам, можно добиться идеальной текстуры — воздушной, нежной и буквально тающей во рту.

Шеф-повар Денис Перевоз поделился с порталом «Городовой» тонкостями этого процесса.

«Не более 2/3 заполнять формочки»: Кулинарный секрет пышных рисовых булочек

Основа вкусных рисовых булочек — правильно приготовленное тесто.

Смешав 200 г рисовой муки, 50 г картофельного крахмала, 2 ст. ложки сахара и 1 ч. ложку разрыхлителя, постепенно добавляют 200 мл горячей воды и 1 ст. ложку растительного масла.

Денис Перевоз
Денис Перевоз Шеф-повар
«По консистенции должно получиться, как густая сметана», — отмечает шеф-повар.

Тесту дают «отдохнуть» под пленкой 15-20 минут.

Важный этап — подготовка форм:

«Возьмите силиконовые или металлические формочки для кексов и смажьте их маслом. Рисовое тесто очень липкое, это обязательно!»

Тесто разливают по формочкам, «заполняя их не более чем на 2/3», чтобы булочки могли подняться.

«Обернутая полотенцем крышка»: Как избежать липкой поверхности у булочек на пару?

Процесс приготовления на пару требует особой осторожности.

«Разогрейте пароварку. Поместите булочки, накройте крышкой, обернутой полотенцем», — советует Перевоз.

Этот простой трюк «предотвратит попадание капель конденсата на булочки, которые могут сделать их поверхность липкой и комковатой». Готовятся булочки на сильном огне 15-20 минут.

«Не поднимайте крышку»: Почему первые 10 минут – решающие для рисовых булочек?

Терпение — залог успеха.

«Не поднимайте крышку! Первые 10-15 минут нельзя заглядывать внутрь, иначе булочки могут осесть от перепада температуры», — подчеркивает шеф-повар.

Готовность булочек проверяется «зубочисткой»:

«Она должна выйти сухой».

«Кокосовое молоко для карамельного привкуса»: Лайфхаки для рисовых булочек

Подавать булочки лучше всего теплыми, «сразу после приготовления». Для разнообразия вкуса можно использовать «лайфхаки»:

«Можно добавить в тесто кокосовое молоко вместо воды, сгущенное молоко для карамельного привкуса или пищевые красители для яркого цвета».

Эти простые приемы помогут придать рисовым булочкам новые оттенки вкуса и внешнего вида.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
