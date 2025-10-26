Тучным лучше перестроить маршрут: самая узкая улица Петербурга — пройти может не каждый

Вы бы приняли ее за подворотню, увидев мельком.

Если вы думали, что самой узкой улицей в Петербурге считается Репина — ошиблись. Настоящий «рекордсмен» прячется от глаз горожан и туристов, его нет ни на одной карте, а название появилось случайно — из шутки.

На первый взгляд это просто проход между домами, но стоит подойти ближе — и становится ясно, что тут не каждый протиснется. Ширина «улицы» — всего около 60 сантиметров! Настоящее игольное ушко в сердце города.

Когда-то на стене здесь висела обычная табличка с надписью «Новгородская, 16», а кто-то приписал снизу слово «Малая». Так и появилась «улица Малая Новгородская» — неофициальная, но любимая теми, кто ищет в Петербурге самые необычные места.

Если решитесь пройти — осторожнее, тесно! Но впечатления стоят того: ведь это, пожалуй, самая узкая «улица» Северной столицы, отмечает петербуржец Миша Кирсанов на Дзене.