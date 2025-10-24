Детский приют в сердце Петербурга: как роскошный отель стал домом для беспризорников

Воспитателем был Александр Брянцев — будущий создатель ТЮЗа, первого театра для детей в стране.

Сегодня "Гранд Отель Европа" — один из символов Невского проспекта. Пятизвёздочный блеск, рояль в зале "Лидваль", гости из списка Forbes и вечерние огни Михайловской улицы. Но мало кто помнит, что когда-то здесь звучали совсем другие голоса — детские.

От трактиров к легенде

На этом месте ещё в XVIII веке стоял дом часовщика Бергмана. Потом появился доходный дом купца Рогова, трактир и гостиница "Россия", где останавливались путешественники, писатели и музыканты. В 1875 году здание выкупило акционерное общество "Гостиница Европейская".

Архитектор Людвиг Фонтана создал новый отель — Hotel d’Europe, один из самых роскошных в империи. Здесь бывал Достоевский, здесь останавливался Чайковский после венчания, здесь играл на рояле Ференц Листа и звучали тосты за успехи Анны Павловой.

Когда вместо люксов — приют

После революции судьба "Европейской" изменилась. В 1918 году здание гостиницы закрыли и передали под приют для беспризорных детей. Воспитанников было много — город, измученный войной и переменами, полон сирот.

В числе воспитателей значился Александр Брянцев — человек, которому суждено было создать первый в стране театр для детей, будущий Ленинградский ТЮЗ. Именно здесь, среди бывших отельных люксов, начиналось его дело: учить ребят видеть добро, понимать искусство, слушать сказку.

Рядом с ним трудился педагог Борис Пиотровский, дед нынешнего директора Эрмитажа. Позже пути этих людей разошлись, но оба оставили след в истории — один в театре, другой в музейном деле.

Из детского приюта — снова в историю

В 1920-е здание вернулось к гостиничному делу и вошло в систему "Интурист". Потом пережило блокаду, восстановление и новую славу советского времени.

Сегодня "Гранд Отель Европа" снова встречает гостей — теперь уже не сирот и артистов, а путешественников со всего мира.