Парк «Краснодар» — главная изюминка города: но что еще в городе впечатлит искушенных петербуржцев?

Многие туристы, приезжая в Краснодар, ограничиваются прогулкой по парку «Краснодар» (парк Галицкого) и главной улице, но, как уверяет учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь, этим город точно не исчерпывается.
«На самом деле парк Галицкого и главная улица — это действительно не единственная достопримечательность, которая есть в Краснодаре. В целом Краснодар — динамично развивающийся город, который каждый раз привносит что-то новое», — рассказывает она в беседе с «Городовым».
По словам Ансталь, обязательно стоит задержаться у поющих фонтанов и Шуховской башни — обе достопримечательности тоже входят в ансамбль парка Галицкого, но часто остаются незамеченными. Любителям современного искусства Наталья советует заглянуть в арт-пространство Plaga:
Тем, кто предпочитает историю, эксперт рекомендует набережную Кубани и музей Фелицына:
«Прогуляйтесь по Кубанской набережной — она подарит красивый вид на реку, а музей Фелицина раскроет историю края».
Отдельного внимания заслуживает Свято-Екатерининский кафедральный собор, один из самых величественных храмов юга России.
И, конечно, гастрономия. Попробуйте кубанские блюда — вареники, синенькие баклажаны, кубанский борщ. Можно сходить на Центральный рынок, купить свежие фрукты, овощи и почувствовать настоящий колорит региона, добавляет Ансталь. Краснодар, уверена она, открывается тем, кто готов идти дальше очевидных маршрутов.