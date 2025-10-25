Парк «Краснодар» — главная изюминка города: но что еще в городе впечатлит искушенных петербуржцев?

Многие туристы, приезжая в Краснодар, ограничиваются прогулкой по парку «Краснодар» (парк Галицкого) и главной улице, но, как уверяет учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь, этим город точно не исчерпывается.

«На самом деле парк Галицкого и главная улица — это действительно не единственная достопримечательность, которая есть в Краснодаре. В целом Краснодар — динамично развивающийся город, который каждый раз привносит что-то новое», — рассказывает она в беседе с «Городовым».