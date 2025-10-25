Городовой / Общество / Парк «Краснодар» — главная изюминка города: но что еще в городе впечатлит искушенных петербуржцев?
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Парк «Краснодар» — главная изюминка города: но что еще в городе впечатлит искушенных петербуржцев?

Опубликовано: 25 октября 2025 17:30
Краснодар арт
Парк «Краснодар» — главная изюминка города: но что еще в городе впечатлит искушенных петербуржцев?
Фото: Городовой.ру

Тратить ли время или сразу ехать в Сочи?

Многие туристы, приезжая в Краснодар, ограничиваются прогулкой по парку «Краснодар» (парк Галицкого) и главной улице, но, как уверяет учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь, этим город точно не исчерпывается.

«На самом деле парк Галицкого и главная улица — это действительно не единственная достопримечательность, которая есть в Краснодаре. В целом Краснодар — динамично развивающийся город, который каждый раз привносит что-то новое», — рассказывает она в беседе с «Городовым».

По словам Ансталь, обязательно стоит задержаться у поющих фонтанов и Шуховской башни — обе достопримечательности тоже входят в ансамбль парка Галицкого, но часто остаются незамеченными. Любителям современного искусства Наталья советует заглянуть в арт-пространство Plaga:

Наталья Ансталь
«Если хочется чего-то необычного, сходите обязательно в арт-пространство Plaga — там можно насладиться именно современным искусством».

Тем, кто предпочитает историю, эксперт рекомендует набережную Кубани и музей Фелицына:

«Прогуляйтесь по Кубанской набережной — она подарит красивый вид на реку, а музей Фелицина раскроет историю края».

Отдельного внимания заслуживает Свято-Екатерининский кафедральный собор, один из самых величественных храмов юга России.

И, конечно, гастрономия. Попробуйте кубанские блюда — вареники, синенькие баклажаны, кубанский борщ. Можно сходить на Центральный рынок, купить свежие фрукты, овощи и почувствовать настоящий колорит региона, добавляет Ансталь. Краснодар, уверена она, открывается тем, кто готов идти дальше очевидных маршрутов.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
