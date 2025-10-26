Стали символом разврата: шведские семьи не имеют ничего общего со Швецией - в СССР был повод думать об иностранцах плохо

Термин «шведская семья», который стал популярным в СССР, имеет мало общего с реальной Швецией. В Советском Союзе это выражение ассоциировалось с групповой формой брака, что было воспринято как нечто «свободное» и «раскрепощённое», но сами шведы никогда не использовали его.
Откуда же взялось это странное выражение? Всё началось в 70-е, когда в Москве и Ленинграде начали распространяться шведские журналы и фильмы эротического содержания.
Это породило миф о необычной сексуальной раскрепощенности шведов, и, вероятно, именно на основе этого представления в СССР и появился термин «шведская семья». Он также мог быть связан с историей шведских коммун, где люди жили в открытых отношениях.
Миф укрепился после того, как группа ABBA, состоящая из двух супружеских пар, попала в советскую культуру, породив слухи о «смене партнёров».
По сути, термин стал отголоском сексуальной революции, но реальная Швеция с этим понятием не имеет ничего общего. В стране предпочитают моногамные отношения, а сама фраза известна лишь в постсоветском пространстве.