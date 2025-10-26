Фермеры бьют тревогу: новые законы могут похоронить деревни Ленобласти

В России обсуждают законопроект, который позволит регионам самостоятельно устанавливать лимиты на количество животных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах. Инициатива вызвала тревогу у фермеров и владельцев ЛПХ — они считают, что такие меры могут добить и без того вымирающую сельскую местность.

Хозяин ЛПХ «Кукуйская слобода» Андрей Лисовой рассказал, что деревни уже на грани исчезновения, а инициативных людей, возвращающихся в село, единицы. По его словам, если ограничить разведение животных, деревни окончательно превратятся в дачные поселки.

Чиновники утверждают, что проект появился после многочисленных жалоб от соседей ЛПХ — в основном на неприятные запахи. Однако фермеры уверены, что проблема надуманная.

Глава Ассоциации крестьянских хозяйств Ленобласти Михаил Шконда напомнил, что подобных конфликтов всегда хватало, а новые правила лишь подтолкнут людей закрывать хозяйства. По его данным, число фермеров в области уже сократилось с тысячи до семисот, многие ушли в частные ЛПХ, чтобы просто выжить, передает Rosbalt.

Сейчас в Ленинградской области насчитывается более 268 тысяч личных подсобных хозяйств, большинство — в Гатчинском, Выборгском и Лужском районах. Их владельцы жалуются, что, несмотря на формальную господдержку, фактически остаются без помощи. Если ограничения вступят в силу, говорят фермеры, село рискует потерять и тех, кто ещё пытается его удержать.