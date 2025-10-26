Черные лампочки, которые спасали людей: зачем в СССР использовали такие странные технологии

В конце 1930-х годов, когда война уже была на горизонте, мир увидел необычные лампочки, ставшие частью световой маскировки — blackout bulbs. Эти лампы, полностью покрытые черной краской с маленьким прозрачным окошком снизу, сыграли важную роль в предотвращении воздушных атак в ночное время.
Для чего они использовались и как помогали скрывать города от вражеских пилотов?
Во времена Второй мировой войны городские улицы погружались в темноту, когда звучала воздушная тревога. Вместо обычных ламп устанавливались эти черные устройства, создавая тусклый свет, направленный строго вниз, не привлекая внимание вражеских бомбардировщиков.
Черные лампы стали неотъемлемой частью «блэкаута», так как яркие огни служили отличным ориентиром для ночных налетов.
Кроме того, маскировка затрудняла работу противника, а также спасала гражданские города, не давая пилотам точно прицелиться. В Советском Союзе также был введен режим светомаскировки, и нарушение этого правила могло привести к уголовной ответственности.
Эти лампы стали одним из ярких примеров технологического прогресса, помогающего выжить в условиях войны.