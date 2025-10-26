«Это мода из города, пережившего блокаду»: реакция Парижа на коллекции из Ленинграда

Когда в апреле 1944 года ленинградцы впервые увидели на Невском проспекте афишу: «Показ новой коллекции одежды», многие не поверили своим глазам.

Город еще не успел оправиться от блокады, на улицах стояли руины, в домах не хватало тепла и воды — и вдруг мода.

Но именно тогда, среди ран войны, в Ленинграде открылся первый в Советском Союзе Дом моделей одежды, ставший символом веры в жизнь.

Возрождение красоты в стенах особняка

Дом моделей разместился в здании бывшего магазина мехов Фридриха Мертенса, построенном в 1911–1912 годах архитектором Марианом Лялевичем. До революции здесь продавали дорогие шубы для дам высшего общества.

Теперь, спустя тридцать лет, модный дом открылся не для знати, а для ленинградских женщин, переживших мрак и ужас 900-дневной блокады.

«Многие пришли на первый показ не ради платья — а чтобы снова поверить, что будет мир, весна, Невский, жизнь», — вспоминают очевидцы те события.

Лаборатория практической красоты

Ленинградский Дом моделей одежды, позднее названный «Модный дом „Невский проспект“», стал пионером советской модной индустрии. Москва подключилась к этому движению позже.

В стенах дома занимались разработкой выкроек и новых фасонов для фабрик, создавали пилотные образцы одежды, подбирали аксессуары и обучали мастериц со всего Союза.

Это была «не мастерская капризов, а лаборатория практической красоты», где все модели должны были быть удобными, практичными и доступными для массового производства.

Показы проходили скромно, без роскоши и оркестра. Манекенщицы дефилировали в платьях, сшитых из военного сукна или шерсти, но «каждое платье — это была надежда на новую жизнь».

Ленинградская мода: Строгость, функциональность, элегантность

Ленинградская мода тех лет отличалась:

Строгостью: Никаких излишеств.

Функциональностью: Предпочтение отдавалось теплым пальто и закрытым воротникам.

Элегантностью по-северному: Цветовая гамма включала серый, синий, графит, бордо.

От Ленинграда к Парижу: Советская мода покоряет мир

Удивительно, но уже в 1950-е Дом моделей «Невский проспект» начал вывозить коллекции за рубеж — в Варшаву, Берлин, Будапешт и даже Париж. Европейские журналисты были поражены, задаваясь вопросом:

«Это мода из города, пережившего блокаду?»

Да, именно так.

История ленинградской моды — это не про шелк и стразы. Это история о том, «как женщины перестали носить ватники и снова захотели носить платье».

Дом моделей стал культурным событием, сравнимым с восстановлением театров или открытием филармонии. Потому что, как говорится, «когда женщина шьет себе платье — значит, война действительно ушла».