Самая красивая деревня России из списка ЮНЕСКО: чем прославилось село Вятское под Ярославлем

Село Вятское в Ярославской области называют самой красивой деревней России — и не зря. Здесь всего около 900 жителей, но больше 50 достопримечательностей, 15 музеев и атмосфера старинной купеческой России.
В 2019 году Вятское внесли в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы едут сюда за тишиной, чистым воздухом и чувством, будто время остановилось: дома XVIII–XIX веков, мощёные улочки, лавки и трактиры словно сошли со страниц дореволюционной хроники.
Главные точки притяжения — музейный комплекс с экспозициями «Дом торгующего крестьянина» и «Русская предприимчивость», музей старинных музыкальных инструментов и действующая печатня с немецкими станками XIX века. Ещё одна визитная карточка Вятского — знаменитые солёные огурцы, ради которых сюда приезжают гурманы со всей страны.
Добраться до села легко: из Ярославля — около 40 минут на машине, из Москвы — чуть больше трёх часов по трассе М8. А дальше всё просто: заселяетесь в местную гостиницу, гуляете по Советской улице, штампуете монету на старинном станке — и чувствуете, что Россия умеет быть по-настоящему уютной.