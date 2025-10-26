Городовой / Общество / Самая красивая деревня России из списка ЮНЕСКО: чем прославилось село Вятское под Ярославлем
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тоже не понимаете, почему в храмах устанавливают ценники: священник объяснил нюансы торговли в церкви Общество
«Иначе пережарятся»: секреты приготовления блюда яйцо-кокот Общество
Тайное послание спряталось на стене: гравировка, которую на Невском не видели даже петербуржцы Общество
Сырники из «Красного&Белого» покорили россиянку: говорит, что ходит за ними как на работу Общество
Стали символом разврата: шведские семьи не имеют ничего общего со Швецией - в СССР был повод думать об иностранцах плохо Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Самая красивая деревня России из списка ЮНЕСКО: чем прославилось село Вятское под Ярославлем

Опубликовано: 26 октября 2025 16:30
Вятское
Самая красивая деревня России из списка ЮНЕСКО: чем прославилось село Вятское под Ярославлем
Фото: Городовой.ру

Обходит даже легендарный Плес.

Село Вятское в Ярославской области называют самой красивой деревней России — и не зря. Здесь всего около 900 жителей, но больше 50 достопримечательностей, 15 музеев и атмосфера старинной купеческой России.

В 2019 году Вятское внесли в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы едут сюда за тишиной, чистым воздухом и чувством, будто время остановилось: дома XVIII–XIX веков, мощёные улочки, лавки и трактиры словно сошли со страниц дореволюционной хроники.

Главные точки притяжения — музейный комплекс с экспозициями «Дом торгующего крестьянина» и «Русская предприимчивость», музей старинных музыкальных инструментов и действующая печатня с немецкими станками XIX века. Ещё одна визитная карточка Вятского — знаменитые солёные огурцы, ради которых сюда приезжают гурманы со всей страны.

Добраться до села легко: из Ярославля — около 40 минут на машине, из Москвы — чуть больше трёх часов по трассе М8. А дальше всё просто: заселяетесь в местную гостиницу, гуляете по Советской улице, штампуете монету на старинном станке — и чувствуете, что Россия умеет быть по-настоящему уютной.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще