Петербургские рейды по курьерам и мигрантам обернулись лавиной протоколов

В Санкт-Петербурге и пригородах завершилась крупная полицейская операция, в рамках которой особое внимание уделялось курьерским службам и выполнению миграционных правил.
В ходе этого мероприятия сотрудники полиции привлекли к ответственности сотни курьеров и выявили многочисленные нарушения среди иностранцев, занятых в сфере доставки, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону опубликовала первые итоги работы полиции.
В некоторых случаях курьеры передвигались по тротуарам, создавая неудобства пешеходам ради скорости выполнения заказа.
За нарушение правил дорожного движения составлено 1 200 административных материалов, а 453 водителя электровелосипедов и скутеров были вынуждены расстаться со своим транспортом.
Наряду с этим привлечено к ответственности почти 3 300 человек, нарушивших порядок пребывания.
В числе иностранных граждан 505 человек ожидает процедура депортации из страны. Было возбуждено 15 уголовных производств, из которых 11 связаны с попытками передать деньги полицейским прямо на месте для урегулирования ситуации. Также заведены четыре дела по факту предъявления поддельных документов.
Проверки затронули не только рядовых сотрудников, но и организаторов работы. Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями посетили 20 складских помещений двух крупных служб доставки, где изучили документы свыше 300 работников.
В результате за нарушения миграционных требований составлены протоколы в отношении 231 курьера, а руководители двух компаний теперь несут административную ответственность из-за привлечения иностранцев к труду без надлежащих оснований.
Ранее сообщалось, что запрет на работу мигрантов в доставке и такси Петербурга продили до конца 2026 года.